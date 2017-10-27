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Dünya
Deutsche Welle

Twitter'dan RT ve Sputnik'e reklam yasağı

Twitter, ABD gizli servislerinin tahminleri ve seçimlerdeki manipülasyon iddiaları üzerine iki Rus medya kuruluşunun haberlerine reklam vermesini engelledi.

27 Ekim 2017 00:56

Twitter yönetimi, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini manipüle ettiğine yönelik iddialar üzerine başlatılan incelemeler çerçevesinde Russia Today (RT) ve Sputnik'in Twitter üzerinden paylaştığı haberlerinin reklamını yapmasına yasak getirdi.

Twitter'dan perşembe günü yapılan açıklamada, iki Rus medya kuruluşunun platform üzerinden tweetlerine reklam yapmalarının yasaklandığı ve yasağın hemen devreye gireceği belirtildi.

Twitter'ın kararı Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönündeki iddialar sonrası başlatılan incelemeler ve ABD gizli servislerinin, Moskova’nın faaliyetlerine yönelik tahminlerine dayanıyor.

Russia Today ve Sputnik'in başkanlık seçimleri sırasında "Moskova yönetiminin talimatıyla reklam verdikleri haberlerle seçimlere müdahale etmeye çalıştıkları" öne sürülüyor. Moskova bu yöndeki iddiaları çok sayıda kez geri çevirmişti.

"ABD gizli servisinin Twitter'ı kontrol ettiğini düşünemezdim"

Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, her iki medya kuruluşunun Twitter kullanıcısı olmaya devam edebileceği belirtildi. İki medya kuruluşundan elde edilen reklam gelirinin ise Twitter kullanımına yönelik bağımsız araştırmalara aktarılacağı belirtildi.

Russia Today'ın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonjan Twitter'ın kararını, "son derece üzücü" bulduklarını ifade etti. Simonjan, "Twitter'ın ABD gizli servisi tarafından kontrol edilebileceğini düşünemezdim. Ama şimdi Twitter, bunu kendi gösterdi." dedi. Simonjan, ABD medya kuruluşlarının Rusya'da misilleme önlemleri hesaba katmaları gerektiğine dikkat çekti.

2016 yılında Donald Trump'ın Hilary Clinton'a karşı yarıştığı başkanlık seçimlerinde, Rusya'nın seçimleri manipüle ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

AFP/Reuters/GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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