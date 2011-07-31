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Politika

TWITTER'DAN ORUÇ TUTANLARA KOLAYLIK DİLEDİ ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 22:26

-TWITTER'DAN ORUÇ TUTANLARA KOLAYLIK DİLEDİ ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan'da oruç tutanlara kolaylık diledi. Gül, twitter hesabına, zamanın çok hızlı geçtiğini ve bir Ramazan ayının daha geldiğini belirterek, ''Oruç tutan herkese kolaylıklar diliyorum'' diye yazdı. Öte yandan, Afrika'daki açlık konusuna da dikkati çekmek istediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Geçen cuma Afrika'daki açlık konusunda yaptığım yardım çağrısı siyasi gelişmelerin gölgesinde kaldı. Gelenek, kültür ve inançlarımız açısından ayrı bir özelliği olan bu ay vesilesi ile insani konulara daha çok ilgi göstermemiz gerekiyor. Bu vesile ile özellikle Afrika'da açlık ve susuzluk içinde, çok zor durumda olan insanlara karşı herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konuda, harekete geçen kamu veya sivil toplum örgütlerine, az çok demeden destek olunmasının bu ayın ruhuna uygun olacağını düşünüyorum.'' Gül, ayrıca, öğretmenlik ve diğer bazı kamu kuruluşlarında çalışan kadrolu-sözleşmeli vatandaşların sorunları hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirterek, ''Öğretmen atamaları başta olmak üzere, tüm bu sorunları Sayın Başbakan'a ileteceğim'' dedi.

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