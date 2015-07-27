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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan o tweetleri engelleme kararı

Twitter, bir kullanıcının kendi paylaşımının başka bir kullanıcı tarafından izinsiz kullanıldığını bildirmesi üzerine harekete geçti

27 Temmuz 2015 16:21

Sitedeki materyallerin izinsiz kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen Twitter, yeni uygulaması kapsamında çalıntı tweet'leri engelliyor ve gerek duyulursa siliyor.

Copyright politikasını genişleten Twitter, çalıntı tweet'lere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

Bir kullanıcının kendi paylaşımının başka bir kullanıcı tarafından izinsiz kullanıldığını bildirmesi halinde harekete geçen Twitter, çalıntı tweet'e ulaşımı engelliyor ve bu paylaşım yerine bir uyarı yazısı beliriyor.

Twitter'ın sitede kullanılan materyalin kullanım hakkının kimde olduğuna karar verme işlemi ise bir dizi prosedürden oluşuyor.

Tweet'inin izinsiz kullanıldığını düşünen kullanıcılar bu durumu Twitter'ın destek birimine bildiriyor, söz konusu paylaşımı mercek altına alan ekip, tweet'in izinsiz kullanıldığına karar verirse, bu paylaşım engelleniyor veya siliniyor.

Twitter yönetimi şikayet edilen kişiye iddialara karşı kendini savunması için 10 günlük süre tanıyor. Twitter'ın bu yeni politikayı site üzerinde yayınlanan video ve fotoğraf gibi copyright'lı materyalleri korumak içindevre soktuğu düşünülüyor. 

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