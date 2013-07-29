Twitter'dan 'muhalif tweet'ler siliniyor iddialarına açıklama

Twitter üzerinden Türk kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Costolo, takipçi sayısının azaldığı ve hükümetle anlaşma yapılıp muhalif tweet'ler atanların hesaplarının kapatıldığı iddialarına yanıt verdi. Hürriyet'in haberine göre Castolo'ya soru soran bir kullanıcının 'Neden Türk hükümetiyle anlaşmaya vardınız?' yönündeki sorusuna ise Costolo, 'Böyle bir anlaşma yok' yanıtını verdi. Costolo, Türkiye'de karşıt görüşlerdeki grupların birbirleri hakkında sahte spam ve ihbar bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, bu konuyu netleştirmek üzere çalıştıklarını da ekledi.

Geçtiğimiz günlerde hükümetten bir heyet ABD'ye giderek Twitter yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Twitter yetkililerinin Türkiye'de ofis açmak istediklerini ancak internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunla ilgili kaygıları bulunduğunu söylemişti. Yıldırım, kanunda değişiklik yapmak yoluyla bu konuda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.