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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan 'muhalif tweet'ler siliniyor iddialarına açıklama

Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının son günlerde takipçi sayısının azalmasıyla ilgili yaşadığı problemlere Twitter'ın CEO'su Dick Costolo açıklık getirdi

29 Temmuz 2013 03:44

Twitter üzerinden Türk kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Costolo, takipçi sayısının azaldığı ve hükümetle anlaşma yapılıp muhalif tweet'ler atanların hesaplarının kapatıldığı iddialarına yanıt verdi. Hürriyet'in haberine göre Castolo'ya soru soran bir  kullanıcının 'Neden Türk hükümetiyle anlaşmaya vardınız?' yönündeki sorusuna ise Costolo, 'Böyle bir anlaşma yok' yanıtını verdi. Costolo, Türkiye'de karşıt görüşlerdeki grupların birbirleri hakkında sahte spam ve ihbar bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, bu konuyu netleştirmek üzere çalıştıklarını da ekledi. 
Geçtiğimiz günlerde hükümetten bir heyet ABD'ye giderek Twitter yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Twitter yetkililerinin Türkiye'de ofis açmak istediklerini ancak internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunla ilgili kaygıları bulunduğunu söylemişti. Yıldırım, kanunda değişiklik yapmak yoluyla bu konuda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. 

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