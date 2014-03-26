Twitter'dan ilk resmi açıklama: Engellemenin yasal dayanağı yok, IP adreslerini vermiyoruz

Twitter, Türkiye’nin Twitter’a erişimi engellemesi ile ilgili olarak ilk resmi açıklamasını yaptı. Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın şikayet ettiği @oyyokhırsıza hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Twitter ardından Türkiye'ye bu hesabın askıya alınmasının kaldırılması hususunda dava açtı. Ülke bazlı hesabın askıya alınması işlemi Twitter tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanıyor.

Kurum adına açıklama yapan Twitter’ın Genel Hukuk Danışmanı Vijaya Gadde Blog.twitter.com üzerinden yaptığı açıklamasında kurum Türkiye’de Twitter’a yaşanan erişim kısıtlamasının yasal bir dayanağı olmadığını söyledi. Gadde aynı zamanda açıklamasında erişim engellemesi süreci boyunca hiçbir IP adresi veya mail adresinin hükümetle paylaşılmayacağı söyledi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Türk hükümetinin Twitter’a girişi engellemesinin üstünden 6 gün geçti. Bu süre boyunca Türk yetkilileriyle görüşme halindeydik. Onların endişelerini dinledik, platformumuzun ve prensiplerimizin nasıl işlediğine dair onları bilgilendirdik ve bu olayı çözmeye çalıştık. Ancak Türkiye’de sesini duyurmak için Twitter’a güvenen milyonlarca insan, hala bundan mahrum bırakılıyor.

Bir süredir bağımsız Türk avukatlarıyla beraber, bir başvuru metni üzerinde çalışıyorduk. Bugün de Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki mahkemelere başvurarak, bu yasağa itiraz ettik. Bize Türk gazetecileri ve hukuk uzmanları, Türk vatandaşları ve uluslararası toplum da katıldı ve yasağın kalkması yönünde resmi talepte bulunduk.

Yasağa sözde hukuki dayanak olarak, 3 farklı mahkeme kararı ve bir savcının kararı gösteriliyor. Ancak bunların hiçbiri bize yasaktan önce bildirilmemişti.

Bu 3 mahkeme kararından ikisi, bizim kendi kurallarımızı da çiğneyen içerikler hakkındaydı ve bu içerikler zaten kaldırıldı. Son mahkeme kararında ise, eski bir bakanı yolsuzluk yapmakla suçlayan bir hesabı kapatmamız isteniliyordu. Bu karar bizde endişe yaratıyor. Politik söylem, tüm söylemler arasında en önemlisidir. Özellikle de muhtemel bir hükümet yolsuzluğunu işaret ediyorsa. Bu yüzden bugün kullanıcılarımız adına mahkemeye başvurarak, bu kararın geri alınmasını talep ettik.

Karara itiraz ederken, söz konusu hesaba yönelik “Country Withheld Content” (bir ülkede belli bir içeriğin görünmemesi için oluşturulan uygulama) aygıtımızı kullandık. Türkiye’de bunu ilk kez kullandığımızda, bir savcının ricası üzerine, bir vatandaşın güvenliği açısından önemli olan bazı Tweet’leri engellemiştik. Bu aygıt sayesinde, belli bir içerik yasal kısıtlamalar çerçevesinde bazı yerlerde gösterilmeyebiliyor. Bu esnada dünyaya görünür kalabiliyor. Böyle bir aksiyon alabileceğimiz konusunda söz konusu hesaplara halihazırda bilgi vermiş bulunuyoruz. Bu gösterilmemelerle ilgili olarak, hukuki olarak yayınlama imkanımız olan her türlü bilgiyi de, Chilling Effects sayfasına ekliyoruz..

Özellikle belirtmek isteriz ki, Twitter yasaklandığı andan itibaren Türk hükümetiyle hiçbir kullanıcının bilgisini paylaşmadık. Buna e-mail adresi ve IP adresleri de dahildir. Bu durum, Kullanıcı Gizliliği politikamızla da uyumludur.

Twitter’ın yasaklanmasına dayanak olarak gösterilen pek çok açıklama olsa da, Türkiye’de hizmetimizin engellenmesi için hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadır. Ayrıca, Twitter’ın tamamına ulaşımın engellenmesi şeklindeki bu orantısız ve hukuksuz idari uygulamaların, bugün oluşan pozitif hukuki incelemeler çerçevesinde değişmesi sonucu, hükümetin Twitter’a ulaşımın yeniden sağlanmasını bekliyoruz. Böylece vatandaşlar, bu hafta sonunda yapılacak seçimler öncesinde açık bir diyalog ortamına tekrar kavuşabilir."