T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'dan çalışanlarına 20 milyar dolarlık hisse

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kararını hesabı üzerinden paylaştı

23 Ekim 2015 12:15

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey, şirketteki hisselerinin üçte birini çalışanlara vereceğini açıkladı. Hisselerin değeri yaklaşık 20 milyar dolar.

Jack Dorsey, kararını Twitter üzerinden duyurdu.

Dorsey, "Ben, daha büyük birşeyin küçük parçası olmayı, küçük bir şeyin daha büyük parçası olmaya tercih ederim. Twitter'ı büyüteceğimizden eminim!" dedi.

Twitter'ın kurucusunun aktardığı hisseler, çalışanları ödüllendirmek için kullanılan fona aktarılacak.

Twitter hisselerinin yüzde 1'i

Jack Dorsey böylece Twitter hisselerinin yüzde 1'ini söz konusu fona aktarmış oluyor.

Twitter ay başında ise çalışanlarının yaklaşık yüzde 8'ini (336 kişi) işten çıkaracağını açıklamıştı.

Şirketi yeterince büyütemediği gerekçesi ile eleştirilen Yönetim Kurulu Başkanı Dick Costolo Temmuz ayında istifa etmişti.

Dorsey, Costolo'nun istifası sonrası onun görevini de üstlenmişti.

 

ETİKETLER

twitterhaberaçıklamahisse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24