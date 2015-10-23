Twitter'dan çalışanlarına 20 milyar dolarlık hisse

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey, şirketteki hisselerinin üçte birini çalışanlara vereceğini açıkladı. Hisselerin değeri yaklaşık 20 milyar dolar.

Jack Dorsey, kararını Twitter üzerinden duyurdu.

Dorsey, "Ben, daha büyük birşeyin küçük parçası olmayı, küçük bir şeyin daha büyük parçası olmaya tercih ederim. Twitter'ı büyüteceğimizden eminim!" dedi.

Twitter'ın kurucusunun aktardığı hisseler, çalışanları ödüllendirmek için kullanılan fona aktarılacak.

Twitter hisselerinin yüzde 1'i

Jack Dorsey böylece Twitter hisselerinin yüzde 1'ini söz konusu fona aktarmış oluyor.

Twitter ay başında ise çalışanlarının yaklaşık yüzde 8'ini (336 kişi) işten çıkaracağını açıklamıştı.

Şirketi yeterince büyütemediği gerekçesi ile eleştirilen Yönetim Kurulu Başkanı Dick Costolo Temmuz ayında istifa etmişti.

Dorsey, Costolo'nun istifası sonrası onun görevini de üstlenmişti.