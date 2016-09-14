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Bilim / Teknoloji

Twitter’dan büyük yenilik

Twitter, devam ettirmekte kararlı olduğu 140 karakter limitini esnetiyor

14 Eylül 2016 01:02

Sosyal medya devi Twitter, kuruluşundan devam ettirmekte kararlı olduğu 140 karakter limiti esnetiyor. Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar herhangi bir metni yine 140 karakter sınırına tabi kalarak yazacak; ancak fotoğraf, GIF gibi paylaşımları yaparken kullanılan karakter kotası kaldırılacak. Yenilik, 19 Eylül’de kullanıcılara sunulacak.

Tweet’e cevap verirken etkileşimde olunan kişinin kullanıcı adı da artık 140 karaktere dahil edilmeyecek. Bununla beraber eklenen fotoğraflar, GIF’ler ve videoların yanı sıra alıntı yapılan tweetler de artık 140 karakter dahilinde sayılmayacak.

Mayıs ayında ilk kez duyurulan bu özellik için Twitter bugüne dek bir tarih vermekten kaçınmıştı. Ancak şirketten gelen son bilgilere göre Twitter bu yeniliği kullanıcılarına 19 Eylül'de sunacak.

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