-TWİTTER'DAN BAŞÖRTÜ TARTIŞMASI ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilköğretimde başörtüsü tartışmaları ile ilgili olarak Twitter aracılığıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, ''Rüştünü bile ispat etmemiş bu çocuklar, kendi özgür iradeleriyle başlarını bağlamazlar deyin. Hem siz rahatlarsınız hem de halk. Bunu diyemiyorsanız, bu konuda daha çok sıkılmaya devam edersiniz'' mesajını yazdı. Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden şu mesajları aktardı: ''-Sayın Cumhurbaşkanım. Sıkılmayınız lütfen. -Konu ile ilgili tartışmalarda, sözü tersinden değil düzünden söylerseniz, tartışma en azından sizin açınızdan biter. -İlkokulda kız çocuklarımızın başörtüsü ya da türban bağlaması serbest olacak mı? Olmayacak mı? -Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü rüştünü bile ispat etmemiş bu çocuklar, kendi özgür iradeleriyle başlarını bağlamazlar deyin. -Hem siz rahatlarsınız hem de halk. Bunu diyemiyorsanız, bu konuda daha çok sıkılmaya devam edersiniz.''