Twitter'dan "Balıkesir Belediye Başkanı" ibaresini kaldıran Edip Uğur: İstifa yok!

İstifası istendiği iddia edilen 6 belediye başkanından biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, dün 86 Ekim 2017) Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ardından Twitter hesabından "Balıkesir Belediye Başkanı" ifadesini silmesi dikkat çekmişti. Uğur, bugün sosyal medyadan yağtığı açıklamada "Görevimin başındayım, istifa yok" dedi.

Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.

Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Uğur ise bu iddiaları yalanlamış ve "17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum" demişti.

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