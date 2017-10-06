Edip Uğur, Twitter'dan "Balıkesir Belediye Başkanı" ibaresini kaldırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği iddia edilen 6 belediye başkanından biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdoğan ile görüştü. Edip Uğur'un Twitter hesabından da "Balıkesir Belediyesi Başkanı" ifadesini kaldırması dikkatleri çekti.

Edip Uğur’un istifa etmekte direndiği hatta Erdoğan’a “İstifa etmiyorum. Gerekirse siz görevden alın” şeklinde mesaj gönderdiği ve görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Uğur iddialara ilişkin yaptığı açıklamada “Bazı basın yayın organlarında istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur" demişti.