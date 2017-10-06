T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edip Uğur, Twitter'dan "Balıkesir Belediye Başkanı" ibaresini kaldırdı

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifaya direndiği öne sürülmüştü

06 Ekim 2017 01:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği iddia edilen  6 belediye başkanından biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdoğan ile görüştü. Edip Uğur'un Twitter hesabından da "Balıkesir Belediyesi Başkanı" ifadesini kaldırması dikkatleri çekti.

Edip Uğur’un istifa etmekte direndiği hatta Erdoğan’a “İstifa etmiyorum. Gerekirse siz görevden alın” şeklinde mesaj gönderdiği ve görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Uğur iddialara ilişkin yaptığı açıklamada “Bazı basın yayın organlarında istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur" demişti.

ETİKETLER

edip uğurbalıkesirbelediyeistifaerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24