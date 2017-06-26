Twitter'dan 20. yıla özel Harry Potter emojisi

Twitter, JK Rowling’in Harry Potter serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 20. yıldönümünü kutlamak için Pottermore (JK Rowling’in Harry Potter kitap serisinden esinlenerek kurduğu dijital eğlence, haber ve e-ticaret şirketi) ve Bloomsbury şirketleri ile bir araya gelip özel bir emoji oluşturdu.

#HarryPotter20 hashtagi’yle birlikte Harry’nin sembolü haline gelen yara izi ve gözlük emojisi Tweet’leri süsleyecek.

Harry Potter ve Felsefe Taşı 26 Temmuz 2017’de 20 yaşına basıyor.

Yedi kitaptan oluşan seri son 20 yılda dünya çapında 450 milyon kopya sattı, serinin tüm kitapları dünyaca ünlü filmlere dönüştü.