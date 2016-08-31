Twitter'daki 'Türkiye Gerçekleri' isimli kullanıcı ‘FETÖ'den gözaltında

Twitter'da '@mustafaselanik3' hesabından 'Türkiye Gerçekleri' ismiyle paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen kişi, “FETÖ” ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Faruk Söker tarafından yürütülen ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ''Türkiye Gerçekleri'' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen M.A hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ‘FETÖ/PDY’ ile bağlantısının araştırıldığı öğrenildi.

Twitter hesabından, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden aylar önce "Acele etmeyin Temmuz bayramdan sonra başlayacak", ''Temmuz...'', ''Hata zincirleri devam ediyor. Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur'', ''Temmuz anlatılacak bir şey değil...yaşayıp göreceğiz'' şeklinde yapılan paylaşımlar, sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.