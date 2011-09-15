Twitter'daki tehdit okul boşalttırdı

T24 - Hollanda'nın Zoetermeer şehrindeki bir okulun, iki öğrencinin internet üzerinden tehdit edilmesinden sonra boşaltıldığı bildirildi.



Hollanda yayın kurumu NOS, okulun, öğrencilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden tehdit edilmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını ve tüm öğrencilerin evlerine gönderildiğini duyurdu.



Haberde, havadan bir helikopter de dahil olmak üzere okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polisin, tehdit içerikli mesajlarla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.



Twitter'a yerleştirilen mesajlarda iki öğrencinin ölümle tehdit edildiği belirtildi.





