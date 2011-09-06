Twitter'daki tartışma emniyete taşındı

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sayfasında birçok ünlüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan yapımcı Erol Köse, aynı sayfaya "Sisi" takma adıyla cinsel organı hakkında yorum yazan Seyhan Soylu'yu şikayet etti.





Seyhan Soylu, konuya ilişkin Asayiş Şubesi Bilişim Suçları Bürosu’na gelerek ifade verdi. Seylan Soylu, Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği’ne, polisin daveti üzerine geldi. Seyhan Soylu yaklaşık bir saat kaldığı Emniyet Müdürlüğü’nden çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Seyhan Soylu "Erol Köse’nin şikayeti üzerine Bilişim Suçları’na geldim. Biz Erol Köse gibi değiliz tabii ki. Biz suçlarımızı kabul eden cinsteniz.





Erol Köse, malumunuz üzere kamuoyunda birbirinden değerli sanatçılara, siyasetçilere, bürokratlara twitter’da ’çakma’ diye tabir edilen gırgır- şamata olan şeyleri yazar, çizer ondan sonra da siler ama biz silmediğimiz için bizden şikayetçi olmuş. Erol benim 15 yıllık arkadaşım. ’Küçük pipili Erol’ yazdım. Ondan dolayı rahatsız olmuş" dedi.



Erol Köse’yi yıllardır tanıdığını tekrarlayan Seyhan Soylu, "Ben bana yapılanları hoşgörü ile karşılıyorum. Daha önce cinsel kimliğimle de ilgili makara yaptı. Fakat biz belden aşağı bir şey yapınca gururuna dokundu Erolcuğum’un. Bu kadar gururuna dokunacağını bilseydim 3-5 santim de biz eklerdik.





Erol, bundan rahatsız olmuş ’11 cm’ diye. Yemin ediyorum 1 cm de ben ilave edip söyledim. Normal standart bir ölçüde bir şey söyleseydim hoşuna giderdi ama olmayan bir şeyi de söylemek halkı kandırmak, hayali ihracat gibi bir şey olurdu" diye konuştu.







‘Takipçilerim gerilla, onunkiler lejyoner'





Erol Köse’nin internet üzerinde yaşadığı polemiğe birçok takipçisinin destek verdiğini söyleyen Seyhan Soylu, takipçileri hakkında da şu sözleri kaydetti:





"Twitter’da benim takipçilerimin IQ ve EQ’leri çok yüksek. İnanılmaz zekiler. Onun için Erol’a inanılmaz bir şekilde saldırı yapıyoruz. Benimkiler gerilla onunkiler lejyoner. Erol Köse’yi Twitter’da düelloya davet ettim. ’10 soru ben soracağım 10 soru sen sor’ dedim. ’Hepsine cevap verelim ve müstehcen hiçbir şey olmayacak’ dedim.





Önce ’Tamam’ dedi, sonra kaçtı. Madem burası bir mizah arenasıysa hoşgörülü olmalıyız. Onun herkesle polemiği var, benim bir tek onunla var. Erol benim özel ilgi alanım. İsterim ki bu dava açılsın, ben de Lady Gaga gibi bamyadan elbiseyle mahkemeye geleceğim, söz veriyorum. Bamyaları da ölçerek koyacağım, 11’den yukarısını koymayacağım" dedi.







