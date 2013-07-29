Twitter'da 'yumurta hesap' kapatılıyor

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter, tüm dünyada sahte ve aktif olmayan ‘yumurta’ hesapları bir bir kapatıyor. Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının takipçi sayısını da olumsuz etkileyen operasyonda sıradan kullanıcılar bile etkilenebiliyor.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, Son dönemde ‘Gezi’ olaylarıyla Türkiye’de gücünü artıran dünyanın en popüler sosyal paylaşım araçlarından ‘Twitter’da ‘yumurta operasyonu’ düzenlendi. Bir anda takipçi sayılarında yaşanan azalmayla gündeme gelen operasyonda, Twitter aktif olmayan ve/veya sahte hesapları silmeye başladı. Türkiye’deki kullanıcılar, sahte olmayan bazı aktif hesapların da askıya alınması başta olmak üzere şikâyetlerini dile getirirken, operasyonun sadece Türkiye’yi kapsamadığı bütün dünyada yapıldığı anlaşılıyor. Twitter ise konu hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Yüzde 5 kuralı bulunuyor

Twitter hesaplarının askıya alınması için birçok farklı sebep bulunuyor. Bir algoritma tarafından tespit edilen yumurta takipçiler, özellikle IP adres kayıtlarına göre tek tek bulunuyor. Kapatılan hesapların başında aynı içeriği farklı kişilere yollayan kullanıcılar da bulunuyor. ‘Kopyala-yapıştır’ yöntemiyle yapılan bu tip paylaşımlar Twitter’ın söz konusu içerikleri ‘spam’ (istem dışı alınan içerik ve mesajlar) olarak tanımlanmasına sebep oluyor. Söz konusu paylaşımı yaklaşık 10 kez yapanların hesapları kısa bir süre içinde kapatılabiliyor. Bunun yanı sıra Twitter algoritmasında ‘yüzde 5’ kuralı olduğu da iddia ediliyor. Bu kurala göre takipçi sayısının yüzde 5’i kadar spam olarak işaretlenmesi, Twitter hesaplarının kapatılmasına neden oluyor. Örneğin; 100 takipçisi olan bir kullanıcının beş kez spam olarak işaretlenmesi o hesabın kapanmasına neden olabiliyor.

Takipçi satanlara darbe

Askıya alınan Twitter hesaplarının için bir ‘Twitter Kuralları’ sayfası bulunuyor. Support.twitter.com adresinde yer alan bilgilerde, hangi hesapların askıya alınabileceği konusunda ayrıntılı bilgiler mevcut. Kimlik taklitçiliği, telif hakları, kanunsuz kullanım, şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar askıya alınabilecek hesaplar arasında. Kısa bir zaman zarfında çok fazla tweet atmak, 2 binden fazla kullanıcıyı takip etmek hesapları da tehlikeye atıyor. Öte yandan Twitter’ın yumurta operasyonu gerçekleştirmesinin en büyük sebeplerinden biri reklam verenler olduğu anlaşılıyor.

Köse’nin kaybı 1 milyonu aştı

Twitter’da İngilizce yazan birçok kullanıcı da aktif olmayan hesaplarının silindiğini belirtiyor. Son olarak 12.9 milyon takipçisi bulunan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus’un hayranları bu durumdan şikâyetçi oldu. Cyrus için Twitter’da başlatılan “13 milyon takipçiye ulaşsın” kampanyası darbe yedi. Twitter’da @Smiler4Life16 ismini bir Cyrus hayranı, “Twitter’ın aktif olmayan hesapları silmesi çok çılgınca. Miley çok sayıda takipçi kaybetti! : #MileyTo13Million” diyerek tweet attı. Türkiye’de de yoğun twitter kullanıcısı olan Erol Köse’nin takipçi sayısı yaklaşık 2 milyondan bir anda 900 bine inerken, sanatçı İbrahim Tatlıses’in takipçileri ise yarım saatte 100 bin azaldı.

Kapanan hesaplar nasıl açılır

Askıya alınan hesap sahiplerini uzun bir süreç bekliyor. Söz konusu kullanıcıların support.twitter.com adresinden destek ekibine dertlerini bildirebilecek form doldurması gerekiyor. Ancak formun İngilizce olarak doldurulması gerekiyor. Bir algoritmayla askıya alınan hesaplar, Twitter ekibi tarafından incelenerek yeniden kullanıma açılabiliyor. Bu noktada süreci hızlandırmak için kullanıcıların Twitter ayarlarından ekledikleri uygulamaları kaldırmaları gerekiyor. Kullanıcıların, 2 binden daha fazla takip edilen Twitter abonesi varsa bu sayıyı da düşürmesi gerekiyor. Askıya alınan hesaplar, 1 ile 10 gün içerisinde geri alınma şansı olabiliyor.