Twitter'da Türkçe şikayet dönemi

Twitter, Türkiye'deki kullanıcılarına önemli bir yenilik yaptı, şikayetleri Türkçe olarak da kabul etmeye başladı.

İşte Twitter'dan yapılan o açıklama;



"Twitter, daha güvenli kullanım için son bir kaç aydır yaptığı şikayet bildirme mekanizmalarındaki değişiklikler, yenilenmiş “kullanıcı şikayetlerini nasıl değerlendiriyoruz” bölümü ve geliştirilmiş “engelleme özellikleri” gibi güncelleme ve değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Pek çok dilde mevcut olan Twitter Güvenlik Merkezi, artık Türkçe olarak da hizmete girdi. Kullanıcıların kafasını kurcalayan dijital güvenlik sorularının cevapları, Türkçe sunulan Güvenlik Merkezi’nde artık rahatlıkla bulunabilecek. “Güvenlik Merkezi tam olarak nedir” sorusunun yanıtıyla ilgili Twitter Blog postunun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.



Güvenlik Merkezi herkesin Twitter’da ve diğer mecralarda online güvenlik hakkında pek çok şey öğrenebileceği bir kaynak. Bu kaynağı bize dijital vatandaşlık konusunda sürekli yardım eden online güvenlik uzmanları ile beraber çalışmalarımız sonucunda oluşturduk. Yeni sitemiz sayesinde bu bilgilerin sizin tarafınızda da kolayca ulaşabiliyor olmasından oldukça memnunuz. Güvenlik Merkezi, sizin güvenliğinizi sağlamak amacıyla Twitter araçları ve sözleşmelerinden yola çıkarak düzenlendi; gençler, aileler ve eğitimciler için olan kısımlar özellikle oluşturuldu."



Twitter'ın güvenlik merkezine ulaşmak için tıklayın.