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Bilim / Teknoloji

Twitter'da Türkçe konuşan IŞİD destekçilerinin profili: Ne yazıyorlar? Ne zaman harekete geçiyorlar?

"Hiçbirinde Kuran ayetleri gibi dini ifadeler öne çıkmıyor"

22 Eylül 2016 22:39

Sosyal medya ağı Twitter'da Türkçe konuşan terör örgütü IŞİD destekçilerinin belirlenip paylaşımlarının analiz edilmesi ile ortaya çıkan araştırmanın sonuçlarına göre, IŞİD destekçileri saldırılardan önce ve sonra twitter'da harekete geçiyor.

TOBB Üniversitesi'nden Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya'nın başkanlığında 4 kişilik bir grubun, 1 yıldan uzun süren çalışması sonucu elde ettiği veriler, Twitter'da Türkçe konuşan IŞİD sempatizanlarının profilini ortaya çıkardı.

Habertürk TV'de araştırma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yalçınkaya, "Alan çalışması yapamıyorduk. En büyük sorun buydu. Burada akıllı telefonlar ve bilgisayarla hayatımıza giren sosyal medya kurtarıcı oldu. Bunun için de Twitter'ı kullandık. Çünkü Twitter'ı kullanmak özel hayatın gizliliğine girmiyor. Bu hesapları tespit etmek önemliydi çünkü gerçekten IŞİD'e sempati duyan hesapları takip etmeliydik. 2015 Haziran ayında IŞİD'in yayınlarından 52 Türkçe kelime belirledik ve bu kelimelerin yer aldığı mesajları ele aldık. 51 bin mesaj belirledik ve tek tek inceledik. Aylar süren çalışma sonrası 21 tane merkezi hesap ve 2 bin 567 kişilik ağ bulduk. Bunlar çekirdek hesaplar. Bunlar IŞİD'e sempati duyan ve Türkçe konuşan hesaplar. Bunları izlemeye aldık" diye konuştu.

 

Gündemleri PKK



Yapılan Twitter incelemesine göre, IŞİD sempatizanlarının ilk gündem maddesinin 'dünyevi' ve  PKK olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yalçınkaya, "Türkçe konuşan ve IŞİD sempatizanı hesapların 15 Haziran 2015 sonrası artış gösterdiği anlaşılıyor. Suriye topraklarında PYD ve IŞİD arasında uzun süredir devam eden çatışmanın, Türkiye'de de IŞİD ve PKK sempatizanlarının artması ve Türkiye'ye karşı eylemler yapılması sonucunu doğurması dikkat çekiyor. Genel olarak bulduğumuz, kullanılan kelimeler arasında bomba, YPG, PKK var. Hiçbirinde Kuran ayetleri gibi dini ifadeler öne çıkmıyor" açıklamasını yaptı.

 

Yer göstermeyi gizliyorlar

 

-Teröristler profillerinde yer göstermeyi gizliyor.

-Yüzde 12.3'ü Türkiye'den, kalanı çeşitli coğrafyalardan.

-Terör örgütü sosyal medya üzerinden propaganda yapıp eleman topluyor.

-Teröristler saldırılardan önce ve sonra twitter'da harekete geçiyor.

 

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