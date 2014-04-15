Twitter'da takipçi sayınızı nasıl arttırırsınız?

Twitter'da yeni de olsanız, deneyimli de olsanız, takipçi sayınızı arttırmak ve takipçilerinizi koruyabilmek için, tasarımı yenilenen bu sosyal ağın sunduğu imkânlardan sonuna kadar faydalanabilmelisiniz.

Sosyal medyada 'başarılı' olmak artık giderek daha önemli ve değerli bir alan olarak görülüyor. Hatta artık Twitter'da 'popüler' olmaya yardımcı olacak ipuçları ve püf noktaları vererek geçimlerini sağlayanlar da var.

Bir hafta boyunca milyonlarca tweet inceleyip, müşterilerine doğru sosyal medya yönetimi konusunda tavsiyeler veren Londra merkezli PeerIndex adlı firmada çalışan uzman Nick Taylor da onlardan biri.

Taylor'a göre Twitter'da popüler olmanın yolu en temel unsurlardan yani profil fotoğrafı ve profil bilgilerinden geçiyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Özellikle kendinizle ilgili, kişisel bir şey seçin" diyor Taylor.

"Unutmayın, Twitter fotoğrafı çok küçük, dolayısıyla tüm suratı gösteren bir fotoğraf, tüm vücudu gösteren bir fotoğrafa göre daha kolay fark edilir."

"Profil bilgilerinizde ne gibi konularla ilgili tweet atacağınızı söyleyin, böylelikle ortak zevkleriniz doğrultusunda sizi takip edip etmeyeceklerine karar verebilirler."



Twitter'ın yeni tasarımı, küçük profil fotoğrafının arka planına Facebook'ta olduğu gibi geniş bir fotoğraf koyma imkânı da sağlıyor. Bu yeni tasarımla, ister kendi fotoğrafınızı daha büyük kullanabilir, isterseniz de ziyaretçilerinize ilgi alanlarınızla bağlantılı bir resim sunabilirsiniz.

Twitter sayfanızın arkasındaki duvar kâğıdını da kişisel zevklerinize uygun seçmeniz, profilinizi daha çekici hale getirebilir.

'Bilgi, içerik, mizah'

Peki profil sayfanızdaki değişiklikleri yaptıktan sonra, insanları nasıl kendinize çekebilirsiniz?

Aktör David Schneider, firmaların ve markaların Twitter'da daha etkin olmaları için danışmanlık hizmeti sunan That Lot adlı şirketin de kurucularından.

Schneider, "En iyi tweetlerinizde şunlardan en az bir tanesinin bulunması gerekiyor: bilgi, içerik ve mizah" diyor.

"Eğer bunların üçü de varsa, o zaman bu tweetiniz en çok paylaşılanlardan biri olur."

"Bilgi, insanların sahip olmak istediği bir şey. İçerik, 'sizi sahne arkasına taşıyorum' algısı yaratır, mizah da mizahtır."

Tweetlerde kullanılan dilin de önemli olduğunu düşünen Schneider, "başarılı görülen kullanıcıların, tweetlerini de yakın bir arkadaşlarına e-posta atar gibi yazdıklarını" söylüyor.

Sosyal medya uzmanı David Levin de Twitter kullanıcılarına şu tavsiyelerde bulunuyor:

Tweetlerinizi kısa tutuN. Gerçekten ihtiyacınız yoksa, 140 karakterin hepsini kullanmak mecburiyetinde olduğunuz hissine kapılmayın. Araştırmalar, kullanıcıların daha kısa ve sevimli tweetleri tercih ettiğini gösteriyor.

Sürekliliği sağlayın. Haftalık Twitter bilmeceleri, soruları veya aylık Twitter röportajları veya 'cuma tüyoları' gibi devamlılık yaratan hesaplardan biri olun.

@ işaretini doğru kullanın. '@' işaretiyle başlayan tweetlerin yalnızca o kişi ve o kişiyle ortak takipçileriniz tarafından görüldüğünü unutmayın.

# işaretini gereğinden fazla kullanmayın. Bu işaret doğru kullanıldığı zaman önemli olabilir fakat gereğinden fazla kullanıldığındaysa anlamsız ve rahatsız edici hale de dönüşebilir.

'Takipleşmek'

Taylor'a göre 'sizi takip edeni, karşılığında takibe almak' Twitter'da bir oyun gibi. Ama Twitter'ın asıl amacının da dışına çıkan bir durum.

Taylor, "Yalnızca attığı tweetleri ilginç bulduğunuz kişileri takip etmelisiniz" diyor.

"Bazı kullanıcılar, kendilerini takibe almadığınız için bir süre sonra sizi takip etmeyi de bırakacaklardır.

Peki, onlar sizin gerçekten sahip olmak istediğiniz takipçiler mi?"

Sosyal medya uzmanı Taylor, @ işaretinin bir kişiye referans verilerek kullanılmasının da önemine dikkat çekiyor.

"Eğer biri hakkında konuşuyorsanız ve özellikle hakkında kötü bir şeyler söylüyorsanız, o kullanıcının adını konuşmaya @ işaretiyle ekleyin. Başkalarının arkasından konuşmak kabalık olabilir."

"Ve unutmayın, @kişi ile başlayan tweetleri yalnızca o @kişi ve o kişiyle sizi takip eden ortak kullanıcılar tarafından görülecek, başkaları tarafından değil."

"Eğer tweetinize isimleriyle başlamak istiyorsanız ve başkalarının da görmesini istiyorsanız o ismin önüne bir nokta işareti koyun. Örneğin: .@kişi Bu iyi bir yöntem."

'Takipçi sayısına takılmayın'

Eğer takipçi sayınız 1000 kişiyi aşmışsa o zaman bu, doğru bir şeyler yaptığınıza işaret eder. Bir sosyal medya uzmanı da takipçi sayısına çok 'kafa takmamanız' gerektiği görüşünde.

Dr. Meeyoung Cha, Twitter’ın ilk üç buçuk yılında kullanıcılar tarafından atılan toplamda yaklaşık iki milyar tweeti bir bilgisayar programı aracılığıyla inceledi.

Kore İleri Bilim Enstitüsü’nde görevli uzman, "Bizim işimiz, bireylerin, şirketlerin ve ünlülerin etkilerini artırmak için sosyal medyayı nasıl kullandıklarını incelemek" diyor.

"Takipçi sayısının eşit bir etki yaratmadığını aksine, kötü bir gösterge olduğunu gördük."

"Bu sonuca, takipçi sayıları en yüksek kullanıcıların, aynı oranda etkileşime girmediklerini yani tweetlerinin paylaşılmadığını (Retweet etmek) veya yanıt gelmediğini (@ işaretiyle etkileşim) görerek vardık."

"Başkalarının tweetlerinizi paylaşması, muhabbete girmesi veya tweetleriniz hakkında konuşması için başka kaliteler de gerekiyor."

Twitter yetenekleriniz sizi bir yere kadar götürür… Ama 'asıl sosyal statü'nüzü asıl belirleyen, geri kalan zamanınızı nasıl kullandığınızdır.