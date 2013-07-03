Twitter'da takipçi arttıkça paylaşım azalıyor

Twitter, tweet ve hashtagler aracılığıyla gündemin takip edildiği sosyal ağların başında geliyor. Ancak University of Pittsburgh profesörlerinin yaptığı araştırmaya göre Twitter bir içerik paylaşma platformundan çıkıp içerik tüketmeye odaklı bir sosyal ağa dönüşmek üzere.

Post Gazzette‘de yer verilen araştırmaya göre Twitter kullanıcıları takipçilerini arttırdıkça daha az tweet paylaşıyor. Buna bağlı olarak Twitter kullanıcılarının fikirlerini yaymaktan ziyade takipçi sayılarına daha fazla önem verdikleri sonucu ortaya çıkıyor. Böylece genel olarak Twitter üzerinde üretim azalırken içerik tüketimi daha da artıyor.

Takipçilerini adım adım arttıran 2.500 Twitter kullanıcısının incelediği araştırma, 62-245 arası takipçisi bulunan hesap sahiplerinin bu sayı arttıkça daha az tweet paylaştıklarını ortaya çıkardı. Kullanıcıların neden bu yola başvurdukları ise hayli ilginç. Belli bir takipçi seviyesine ulaşan kullanıcılar bu durumu korumak ve yanlış tweetler atıp takipçi kaybetmemek için daha özenli davranarak pasif bir profil çizmeye başlıyorlar.

Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki Twitter bu şekilde büyümeye devam ederse, zamanla interaktifliğini kaybetme noktasına gelecek. Kullanıcılar daha az tweet ürettikçe, paylaşımlar da azalacak. Böylece Twitter, reklamverenlerin tekeline kalarak bireysel kullanıcıların sadece reklam, kampanya, promosyon takip ettiği bir sosyal ağ platformuna dönüşecek.

Sonuç olarak Twitter kullanıcıları için daha fazla takipçi demek, daha az tweet demek. Twitter evreninde daha fazla takipçiye sesini duyuran kullanıcılar, tweet gönderirken daha fazla dikkat etmeye başlıyor ve bu da otomatik olarak paylaşım sayılarını azaltıyor. Öyle görüküyor ki popülaritesini kaybetme korkusu yaşayan Twitter fenomenleri böylelikle zamanla yerlerini Twitter’ı pazarlama amaçlı kullanan markalara bırakarak sosyal ağın yola çıkış amacını tamamen başka bir rotaya çevirmiş olacaklar.