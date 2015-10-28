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Bilim / Teknoloji

Twitter'da 'takip' limiti artırıldı

Şirket, limit değişikliğine giderek sayıyı 2 binden 5 bine çıkardı

28 Ekim 2015 14:08

Kişisel mikroblog sitesi Twitter takip limitini artırdı. Bir gün içinde 2 bin olan takip etme sınırı 5 bine çıkarıldı.

Twitter'ın 140 karakter sınırını DM'de kaldırmasıyla birlikte bir alanda daha yeniliğe gitti.

Özellikle bot hesapların takipçi kasmak adına kullanıcıları takip etmesini engellemek adına günlük takip limiti koyan site, bu rakamı 2 bin olarak belirlemişti.

Şirket, bu kararında değişikliğe giderek sayıyı 2 binden 5 bine çıkardı.

Yani bir kullanıcı artık bir gün içinde 5 bin kişiyi takip edebilecek.

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