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Yaşam

Twitter'da tacizi anlattı, polis harekete geçti

Gazeteci Burcu Ayaz’ı 6 yıl boyunca cep telefonu mesajı, email’ler, mektuplar ve hediyelerle taciz ettiği öne sürülen A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Gazeteci Burcu Ayaz’ı 6 yıl boyunca cep telefonu mesajı, email’ler, mektuplar ve hediyelerle taciz ettiği öne sürülen A.D., polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul’da 6 yıl önce aynı işyerinde birlikte çalıştığı A.D. tarafından tacize uğradıktan sonra şikâyetçi olmasına karşın yıllardır cep telefonu mesajı, e-mail, mektup, notlar ve hediyelerle tacizden kurtulamayan gazeteci Burcu Ayaz’ın çığlığı, ilk kez Twitter’da yer aldı.
 


“Peşimi bırakmıyor, başıma geleceklerden devlet sorumludur” diye yazan Ayaz’ın çığlığının basında yer almasının ardından Bakan Fatma Şahin, önceki gün Ayaz’ı telefonla arayarak, ‘tacizin devam edip etmediğini sordu, devam ettiğini öğrenince de gerekenin yapılacağını söyledi. Medyada yer alan haberlerin ardından Kadıköy Emniyet Müdürlüğü de, Ayaz’ın koruma talebi ve şikâyet dilekçesini işleme koydu.



Çapkın talimat verdi


Medyadaki haberleri ihbar kabul eden polis, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın talimatıyla harekete geçerek, A.D.’nin olabileceği 4 ayrı adres tespit etti. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlarda A.D., önceki akşam 22.00 sıralarında Beyoğlu’nda gözaltına alındı. Daha önce bir derginin yazı işleri müdürü olarak çalışan ve şu an işsiz olduğu öğrenilen A.D.’nin, gözaltında hiçbir soruya yanıt vermediği, polis memurlarının sorularına boş gözlerle baktığı öğrenildi. Savcılık A.D.’yi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. A.D.’nin, daha önce de başkalarına tacizde bulunduğu ve taciz davasının sürdüğü, ayrıca hem polise hem de icra memuruna mukavemetten hakkında şikâyetlerin bulunduğu öğrenildi.

(Haberturk)

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