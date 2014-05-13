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Bilim / Teknoloji

Twitter'da 'susturma' dönemi başladı

Twitter resmi blogundan ‘sessize alma’ (mute) özelliğini resmi olarak duyurdu

13 Mayıs 2014 13:48

Twitter’ın yeni geliştirdiği özelliğiyle takip listesindeki kullanıcıları sessize almak artık mümkün. Bu sayede kullanıcılar kişiyi takip etmeye devam ederken, haber akışında tweet’lerini göremeyecek.

Twitter kullanıcıları, takip ettikleri listesinden diledikleri kişiyi sessize alarak, o profilden gelen tweet  ve retweet’ler, haber akışına düşmeyecek.

‘Susturulan’ kullanıcı bunun farkında olmayacak, ve dilediği gibi tweet atmaya devam edecek. Sessize alınan kişi bu işlemi yapan abonenin mesajlarını favorilere ekleyebilecek, cevap verebilecek ya da retweet edebilecek.

Ayrıca artık sevilen kullanıcıların daha fazla tweet’ine ulaşmak ve gelen bildirimlerini görebilmek de mümkün.

Özellik, iOS, Android mobil cihazlar ve twitter.com üzerinden hayata geçti.

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