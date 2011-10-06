Twitter'da Steve Jobs matemi: iPhone'un şarjını yarıya indirin

T24 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ölümü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da günün konusu oldu. Haberi duyan milyonlarca Twitter kullanıcısı Jobs'ın ölümünün ardından duygularını paylaştı. #iSad 'hashtag'i kısa sürede popüler oldu. En ilgi çekici tweetlerden biri 'iPhone'un şarjını yarıya indirin'di.
Steve Jobs'ın ölümünün ardından yazılan bazı twitler şöyle:
Salman Rushdie: İlk Apple Mac’ime kavuştuğum günden beri Steve Jobs’ın kurduğu dünyaya aşığım. Gerçekliğin en mükemmel mimarlarından biriydi. Huzur içinde yat.
Arnold Schwarzenegger: Steve hayatının her gününde California rüyasını yaşadı. Dünyayı değiştirdi ve hepimize ilham verdi.
Sarbogast: Dünya bir dahi yitirdi. #isad
Jeremy Bryan: Huzur içinde yat. Dünyayı 21’inci yüzyıla sen taşıdın.
Jack Nicholson: Sevgili Steve. Tanrı kesinlikle Windows kadar iyi bir insan. Ona yardım edebilir misiniz? Böylece hayat daha güzel ve kolay hale gelir.
Jonathan Tejeda: Annemin iPad’in ne olduğunu bildiğini söylemesi, Steve Jobs’ın dünyada yaptığı etkiyi bana gösteriyor.
Fajar Jay Fikri: Üç elma insanların hayatını değiştirdi: Adem’in elması, Newton’un elması ve Steve Jobs’ın elması.
Reina Hidalgo: Steve Jobs, sen olmasaydın bugün ailemizle ve sevdiklerimizle iletişim kuramazdık.
DailyWordz: Steve Jobs neden farklı? Çünkü o hayalleri satmıyor ama üretiyor.
Brian Burgess: Teknoloji dünyası için üzücü bir gün. Dünya çok büyük bir hayalciyi kaybetti.
Darren Rovell: Steve Jobs, huzur içinde yat. Çalışma masalarımızda, kulaklarımızda ve ellerimizde izini bıraktın.
SteveHills: Fark için teşekkürler Steve Jobs, 1955-2011
Damon Lindelof: Garajında oturan her hayalci ve dünyayı değiştirebilecek kadar çılgın olan herkes adına, seni özleyeceğiz.
GursesOzlem:
Bir kahraman daha aramzıdan ayrıldı.... Yeni uygarlıkta onun imzası var. Hayalleri dünyayı değiştirmeye devam edecek..... #stevejobs
cuneytozdemir:
Rahmetli sıradan bir telefon değil, yaşam biçimi icat etmişti.
ozlem_denizmen: "Mezarliktaki en zengin adam olmak umrumda degil, ben aksam yatarken "ne sahane isler yaptim" diyebilmeyi umursuyorum" Steve Jobs
akyolyasemin: Su anda milyonlarca kisi ellerinde iphone ve diger apple urunleriyle Steve Jobs olum haberini okuyor. Hatirlanmak boyle olmali.. RIP
(Radikal)