Twitter'da Steve Jobs matemi: iPhone'un şarjını yarıya indirin

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Steve Jobs'ın ölümünün ardından yazılan bazı twitler şöyle:Salman Rushdie: İlk Apple Mac’ime kavuştuğum günden beri Steve Jobs’ın kurduğu dünyaya aşığım. Gerçekliğin en mükemmel mimarlarından biriydi. Huzur içinde yat.Arnold Schwarzenegger: Steve hayatının her gününde California rüyasını yaşadı. Dünyayı değiştirdi ve hepimize ilham verdi.Sarbogast: Dünya bir dahi yitirdi. #isadJeremy Bryan: Huzur içinde yat. Dünyayı 21’inci yüzyıla sen taşıdın.Jack Nicholson: Sevgili Steve. Tanrı kesinlikle Windows kadar iyi bir insan. Ona yardım edebilir misiniz? Böylece hayat daha güzel ve kolay hale gelir.Jonathan Tejeda: Annemin iPad’in ne olduğunu bildiğini söylemesi, Steve Jobs’ın dünyada yaptığı etkiyi bana gösteriyor.Fajar Jay Fikri: Üç elma insanların hayatını değiştirdi: Adem’in elması, Newton’un elması ve Steve Jobs’ın elması.Reina Hidalgo: Steve Jobs, sen olmasaydın bugün ailemizle ve sevdiklerimizle iletişim kuramazdık.DailyWordz: Steve Jobs neden farklı? Çünkü o hayalleri satmıyor ama üretiyor.Brian Burgess: Teknoloji dünyası için üzücü bir gün. Dünya çok büyük bir hayalciyi kaybetti.Darren Rovell: Steve Jobs, huzur içinde yat. Çalışma masalarımızda, kulaklarımızda ve ellerimizde izini bıraktın.SteveHills: Fark için teşekkürler Steve Jobs, 1955-2011Damon Lindelof: Garajında oturan her hayalci ve dünyayı değiştirebilecek kadar çılgın olan herkes adına, seni özleyeceğiz.GursesOzlem:Bir kahraman daha aramzıdan ayrıldı.... Yeni uygarlıkta onun imzası var. Hayalleri dünyayı değiştirmeye devam edecek..... #stevejobscuneytozdemir:Rahmetli sıradan bir telefon değil, yaşam biçimi icat etmişti.ozlem_denizmen: "Mezarliktaki en zengin adam olmak umrumda degil, ben aksam yatarken "ne sahane isler yaptim" diyebilmeyi umursuyorum" Steve Jobsakyolyasemin: Su anda milyonlarca kisi ellerinde iphone ve diger apple urunleriyle Steve Jobs olum haberini okuyor. Hatirlanmak boyle olmali.. RIP(Radikal)