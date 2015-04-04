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Twitter'da spam yağmuruna tutulan 'AK Trol'lerin hesapları kapatıldı

'AK Trol'ler, savcı Kiraz'ın ölümünün ardından attıkları tweetlerle bazı kesimleri hedef göstermişti

04 Nisan 2015 14:46

Twitter'da "AK Trol" olarak bilinen AKP'ye yakın hesaplar ‘Esat Ç.’, ‘Akkulis’ ve ‘Kuşçubaşı Eşref’ askıya alındı. Muhalifleri hedef gösteren ve saldıran hesaplar dün yoğun spam bildirimi nedeniyle kapatıldı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün ardından Alevi vatandaşları hedef gösteren tweetleri paylaşıma sokan hesaplar, Twitter kullanıcılarının şikâyetleri üzerine kapatıldı. Hesaplarının kapanmasının üzerine yeni Twitter hesabı açan Esat Ç. ve Kuşçubaşı Eşref’in yeni hesapları da spam yağmuruna tutuldu.

 

Esat Ç.: Savaş başlıyor

 

Esat Ç.’nin yeni hesabı olduğu iddia edilen Twitter hesabından, “kendilerine yönelik yeni bir savaş başlatıldığı” duyuruldu. “Mücadelenin devam edeceğini ve bu hesaplara yönelik, karşı hamle başlatacaklarını” yazan Esat Ç., muhalif hesapların spamlanacağını da haber verdi.

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