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Bilim / Teknoloji

Twitter'da şarkı virüsü hızla yayılıyor

Virüs kullanıcılara 'Bu şarkı benden sana gelsin, şarkı harika' gibi direk mesajlar atıyor

21 Haziran 2015 23:30

Dünyanın en çok kullanocoso bulunan sosyal medya platformu Twitter'da hızla yayılan bir virüs bilgisayarınızı tehdit ediyor. . Twitter şarkı virüsü olarak adlandırılan virüs,  direkt mesajlar aracılığı ile yayılıyor.

Kullanıcılara "Şarkı harikaymış ;)", "Bu şarkı benden sana gelsin" gibi mesajlar ile, gelen google.gl/skMasm ve benzeri bağlantılar, kullanıcıları sahte bir Twitter oturum açma sayfasına yönlendiriyor. Eğer Twitter hesabınız ile sahte sayfada oturum açacak olursanız, sistem otomatik olarak, sizin adınızla takipçilerinize, şarkı önerisi adı altında benzer bir DM gönderiyor.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, virüse yakalanmamak için yapmanız gereken ise, gelen bağlantıya hiçbir şekilde tıklamamak.

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twitterdirek mesajvirüsşarkı virüsü

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