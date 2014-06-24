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Bilim / Teknoloji

Twitter'da retweete yorum özelliği geliyor

En büyük sosyal paylaşım platformlarından Twitter'da retweet yapıln bir gönderiye yorum yapmak mümkğn hale geliyor

24 Haziran 2014 20:35

Twitter 'ın bir süredir üzerinde çalıştığı retweet özelliği zenginleşiyor. Kullanıcılar artık salt retweet atıp sayfalarında bu tweet'i görüntülemek yerine kendi yorumlarını kattıkları retweet'leri paylaşabilecekler.

Örneğin;

X kişisinin paylaştığı bir tweet'i retweet eden Y kişisi, X'in tweet'ini küçük bir pencereye alarak hemen bu pencerenin üzerine kendi yorumunu iliştirip tweet'ini atabiliyor. Üstelik bunu yaparken 140 karakter kullanma hakkı da devam ediyor.Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının test ettiği bu özellik tüm kullanıcılara sunulduğunda artık retweet, biraz da tweet'leri alıntılama yoluyla kullanımı yaygınlaştıracak ve kullanıcılar retweet atmaktan ziyade tweet'leri alıntılayacak.

Böylece retweet'ler hakkında ne düşündüğümüzü de takipçilerimiz öğrenmiş olacak.

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