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Yaşam

Twitter'da Notayyip eylemi

Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a karşı olan bir grup sosyal paylaşım sitesi Twitter'de eylem başlattı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Aşk-ı Memnu dizisinin finali sırasında ilk kez Türkiye’den bir kelimenin Twitter’daki “Trending: Worlwide” listesinde birinci sırada yer almasından feyz alan ‘eylemciler’ şimdi ‘notayyip’ kelimesini birinci sıraya oturtmayı hedefliyor.
 

Kısa sürede büyüyen grubun attığı mesajların bir kısmı şöyle:


NOtayyipMachine
Apo'yu paşa yapıp bodrum'a koyalım diyen adamlar türediği için #NOtayyip


nalantandogan
her 10 kasımda yaygara kopartıyorlar dediğin için.. #Notayyip


OmerAtakoglu

evde oturup sadece eleştiri twitleyen yerine, aktif siyasete katılım sağlayan yurttaşlar yaratılması dileğiyle #notayyip

ORCA___
Yoksulluk sınırı 2664 TL,açlık sınırı 860 TL. Asgari ücret 560 lira, emekli alıyor 650 lira hepimiz açız.. #notayyip


jasonflemyng
Eyüp Milli Eğitim Müdür vekili Güsamettin Erdoğan 4 yılda 160 ülke gezmiş.. Okul ziyareti ayağına... parası kimden? #notayyip


CoskunNurcann
Y.Özdil'in yazdıgı gibi Hukuku guguk haline getirirsen... “Ona göre başka, buna göre başka” işletirsen, RTE #notayyip #notayyip #notayyip


HalisEda
Ampulle kararan bir millet olmamak için.. #NOtayyip


delikadin

%47'yle kendini padişah sanıp yargıya el uzatmaya çalıştığı için #notayyip


mevlanarumi

Sen gelme! #notayyip


Ozen_Kirac

salıyı sallamak için #notayyip


Gibicibicis
hakettiğimiz şekilde yönetilebilelim diye #NoTayyip


Gibicibicis
bence #NoTayyip insanın kendine yakışanı


kawjder
kendisinde hiç suç bulmadığı için #notayyip


tuyocu
Dokunulmazlıkları kaldıramayıp o zırhın arkasına saklandığın için #NOtayyip


bitutam
Acaba trendinge yerleşince twitter'e de sansür uygulanır mı? Merak ettigim için #notayyip


tuyocu
Madenlerde ölen işçilere "kader" diyip, onların kanlarıyla çıkardığı kömürleri oy karşılığı dağıttığın için #NOtayyip


NOtayyipMachine
Şiir okumaktan cezaevine girdiğin halde bugün düşüncelerinden dolayı gazetecileri, öğretim üyelerini hapse attırdığın için #Notayyip


NOtayyipMachine
8 yıldır iktidarda olduğun halde hep mağuduru oynadığın için #Notayyip


kolalijelibon

Ben size #notayyip yazmayın demiyorum,hobi olarak yine yazın.

 
EsraCasa

30 yıldır dardenin olmadıgı ülkemde her fırsatta 'Darbe' yapacaklar paranoyalarına son vermek için #notayyip

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