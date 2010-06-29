Twitter'da Notayyip eylemi

T24- Aşk-ı Memnu dizisinin finali sırasında ilk kez Türkiye’den bir kelimenin Twitter’daki “Trending: Worlwide” listesinde birinci sırada yer almasından feyz alan ‘eylemciler’ şimdi ‘notayyip’ kelimesini birinci sıraya oturtmayı hedefliyor.





Kısa sürede büyüyen grubun attığı mesajların bir kısmı şöyle:



NOtayyipMachine

Apo'yu paşa yapıp bodrum'a koyalım diyen adamlar türediği için #NOtayyip



nalantandogan

her 10 kasımda yaygara kopartıyorlar dediğin için.. #Notayyip



OmerAtakoglu

evde oturup sadece eleştiri twitleyen yerine, aktif siyasete katılım sağlayan yurttaşlar yaratılması dileğiyle #notayyip

ORCA___

Yoksulluk sınırı 2664 TL,açlık sınırı 860 TL. Asgari ücret 560 lira, emekli alıyor 650 lira hepimiz açız.. #notayyip



jasonflemyng

Eyüp Milli Eğitim Müdür vekili Güsamettin Erdoğan 4 yılda 160 ülke gezmiş.. Okul ziyareti ayağına... parası kimden? #notayyip



CoskunNurcann

Y.Özdil'in yazdıgı gibi Hukuku guguk haline getirirsen... “Ona göre başka, buna göre başka” işletirsen, RTE #notayyip #notayyip #notayyip



HalisEda

Ampulle kararan bir millet olmamak için.. #NOtayyip



delikadin

%47'yle kendini padişah sanıp yargıya el uzatmaya çalıştığı için #notayyip



mevlanarumi

Sen gelme! #notayyip



Ozen_Kirac

salıyı sallamak için #notayyip



Gibicibicis

hakettiğimiz şekilde yönetilebilelim diye #NoTayyip



Gibicibicis

bence #NoTayyip insanın kendine yakışanı



kawjder

kendisinde hiç suç bulmadığı için #notayyip



tuyocu

Dokunulmazlıkları kaldıramayıp o zırhın arkasına saklandığın için #NOtayyip



bitutam

Acaba trendinge yerleşince twitter'e de sansür uygulanır mı? Merak ettigim için #notayyip



tuyocu

Madenlerde ölen işçilere "kader" diyip, onların kanlarıyla çıkardığı kömürleri oy karşılığı dağıttığın için #NOtayyip



NOtayyipMachine

Şiir okumaktan cezaevine girdiğin halde bugün düşüncelerinden dolayı gazetecileri, öğretim üyelerini hapse attırdığın için #Notayyip



NOtayyipMachine

8 yıldır iktidarda olduğun halde hep mağuduru oynadığın için #Notayyip



kolalijelibon

Ben size #notayyip yazmayın demiyorum,hobi olarak yine yazın.



EsraCasa

30 yıldır dardenin olmadıgı ülkemde her fırsatta 'Darbe' yapacaklar paranoyalarına son vermek için #notayyip

