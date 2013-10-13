Twitter'da Nasuh Mahruki fırtınası

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da bugün yaşanan ilginç tartışma, beraberinde yeni bir eğlenceyi getirdi.

Olayın kahramanı ise ünlü dağcı ve AKUT kurucularından Nasuh Mahruki.

Olay FİRA isimli bir kullanıcının "Feminizm kocan tarafından aldatılana kadardır" cümlesini yazıp bu cümleyi Nasuh Mahruki’nin söylediğini iddia etmesiyle başladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Nasuh Mahruki kendi Twitter hesabından kullanıcıya “Bence sen bunları kasten yazıyorsun ve o kadar uyarmama rağmen çok ayıp ediyorsun kötü niyetli ve kompleksli bir insansın...” cevabını verdi.

Bunun ardından Twitter’da birçok kullanıcı, yazdıkları cümlelerin sonuna Nasuh Mahruki ismini eklediler ve yeni bir trend başlattı.

Mahruki ise “Sevgili dostlar birileri benim adımla saçmasapan sözler uydurmaya başladılar bazıları belki şakadır ama çoğu dezenformasyon amaçlıdır bilginize” diye yazdı. Ancak bu Mahruki’nin Twitter’da gündem konuları arasına girmesini engelleyemedi.