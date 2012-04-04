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Twitter’da Mirgün Cabas kavgası

Gazeteci Mirgün Cabas’ı sevgilisinden ayırdığı iddia edilen Tuba Ünsal, yeni bir polemiğe imza attı.

04 Nisan 2012 08:41

Gazeteci Mirgün Cabas’ı sevgilisinden ayırdığı iddia edilen Tuba Ünsal, yeni bir polemiğe imza attı. Ünsal, twitter’da Cabas’ın ayrıldığı sevgilisine ağır sözler söyledi


Vatan'ın haberine göre, oyuncu Tuba Ünsal’ın uzun zamandır gazeteci Mirgün Cabas’la aşk yaşadığı ididaları ortalığı karıştırdı. Cabas’ın Ünsal uğruna yıllardır birlikte olduğu, kızı Leyla’nın annesi Evrim Sümer’den ayrıldığı öne sürülürken taraflar birkaç gün öncesine kadar sessizliğini sürdürdü. Ancak perde arkasında kavgalar yaşandığı ortaya çıktı!

Her şey Evrim Sümer’in twitter sayfasına “Yüreğim acıyor, neyse ki ilahi adalete inanıyorum hâlâ. Bu da geçer, bu da geçer”, “Kötü kalpli insanlar bir gün kendi karanlıklarında boğulurken ben ne yapacağım. Hiç. Yolun güneşli tarafından yürürken izleyeceğim” sözlerini yazmasıyla başladı. Bu tweet’leri gören ve çılgına dönen Tuba Ünsal, Sümer’e twitter’dan isim zikretmeden sert bir karşılık verdi

. Ünsal kendi sayfasına “Kötü insanlar, kötülükleri popolarına dolandığında ilahi adalete sığınırlar. Zaten adalet yerini bulmuştur” notunu düştü. Ünsal’a spiker arkadaşı Şirin Payzın da “Her türlü entrikayı çevirip, sinsilik kraliçesi olup türlü kötülüğü yapıp sonra başına aynısı gelince ilahi adalete sığınıyorum demek?” yazarak destek verdi.

 

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