Twitter'da küfrettiği kişi NASA yetkilisi çıktı, stajını kaybetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja başlayan bir kişi, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye Twitter'da küfür edince kovuldu.

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter'da "Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA'da staja kabul edildim" diye müjdeledi.

Mesaj, Twitter'da çok ilgi görünce NASA'dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H'ye "Kullandığınız dile dikkat edin" diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam'a "Sen benim p….i ve t…. yala. Ben NASA'da çalışıyorum" diye cevap verdi. Homer Hickam, Naomi H'ye "Ben de NASA'dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi'nde çalışıyorum" cevabını verince mesaj silindi.

Naomi H, Twitter hesabını gizli konuma aldı ve "Bir süreliğine Twitter'a ara veriyorum" dedi.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj