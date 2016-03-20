T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'da kronolojik sıralamayı nasıl geri getirebilirsiniz?

Yeni uygulamadan memnun olmayan kullanıcılar için tavsiyeler...

20 Mart 2016 00:49

BBC Türkçe

Sosyal medya devi Twitter'ın Şubat ayında denemelerine başladığı mesajları kronolojik sırayla değil, kullanıcının ilgi alanına göre sıralama uygulaması artık tüm kullanıcılar için geçerli hale geldi. Hafta başından itibaren kullanıcılar Twitter hesaplarını açtıklarında son atılan tweeti değil, Twitter'ın geliştirdiği algoritma tarafından belirlenen 'en iyi tweetleri' görüyor.

Twitter'ın ana sayfasındaki destek sayfasına da bu sabah şu cümlenin eklendiği görüldü:

"En çok ilginizi çekecek mesajlar, zaman tünelinizin tepesinde yer alacak. Mesajları en çok etkileşimde bulunduğunuz, beğendiğiniz ya da retweet ettiğiniz Twitter hesapları üzerinden belirliyoruz."

Ancak uygulamadan herkes memnun değil.

Uygulamaya tepki gösterenler 'Huzur içinde yat Twitter' anlamına gelen #RIPTwitter etiketini kullanıyor ve yeni uygulamanın Twitter'ın kuruluş felsefesine ihanet ettiğini düşünüyor.

Ancak Twitter uygulamadan memnun olmayanlar için kronolojik sıralamaya geri dönme seçeneğini de açık tuttu.

Twitter'ı eski haline geri döndürmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar:

  • Twitter.com hesabınıza girin ve ayarlar bölümüne girin
     
  • İçerik (Content) başlığı altında Zaman Tüneli (Timeline) seçeneğini bulun
     
  • 'En iyi tweeti önce göster' seçeneğini kaldırın

 

iOS işletim sistemi:

  • Twitter uygulamasında ayarlar ikonunu tıklayın
     
  • Hangi hesabın ayarlarını değiştirmek istediğinizi seçin
     
  • Zaman tüneli (Timeline) seçeneği altında Zaman Tünelini kişiselleştir (Timeline personalization) seçeneğine tıklayın
     
  • 'En iyi tweeti önce göster' seçeneğini kaldırın

Android işletim sistemi

  • Seçenekler ikonuna tıklayın (Alt alta üç nokta)
     
  • Ayarları seçin
     
  • Zaman Tüneli'ne (Timeline) tıklayın
     
  • 'En iyi tweeti önce göster' seçeneğini kaldırın

ETİKETLER

kronolojiksıralamatwitternasılkaldırılır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24