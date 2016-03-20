Twitter'da kronolojik sıralamayı nasıl geri getirebilirsiniz?

BBC Türkçe

Sosyal medya devi Twitter'ın Şubat ayında denemelerine başladığı mesajları kronolojik sırayla değil, kullanıcının ilgi alanına göre sıralama uygulaması artık tüm kullanıcılar için geçerli hale geldi. Hafta başından itibaren kullanıcılar Twitter hesaplarını açtıklarında son atılan tweeti değil, Twitter'ın geliştirdiği algoritma tarafından belirlenen 'en iyi tweetleri' görüyor.

Twitter'ın ana sayfasındaki destek sayfasına da bu sabah şu cümlenin eklendiği görüldü:

"En çok ilginizi çekecek mesajlar, zaman tünelinizin tepesinde yer alacak. Mesajları en çok etkileşimde bulunduğunuz, beğendiğiniz ya da retweet ettiğiniz Twitter hesapları üzerinden belirliyoruz."

Ancak uygulamadan herkes memnun değil.

Uygulamaya tepki gösterenler 'Huzur içinde yat Twitter' anlamına gelen #RIPTwitter etiketini kullanıyor ve yeni uygulamanın Twitter'ın kuruluş felsefesine ihanet ettiğini düşünüyor.

Ancak Twitter uygulamadan memnun olmayanlar için kronolojik sıralamaya geri dönme seçeneğini de açık tuttu.

Twitter'ı eski haline geri döndürmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar:

Twitter.com hesabınıza girin ve ayarlar bölümüne girin



İçerik (Content) başlığı altında Zaman Tüneli (Timeline) seçeneğini bulun



'En iyi tweeti önce göster' seçeneğini kaldırın

iOS işletim sistemi:

Twitter uygulamasında ayarlar ikonunu tıklayın



Hangi hesabın ayarlarını değiştirmek istediğinizi seçin



Zaman tüneli (Timeline) seçeneği altında Zaman Tünelini kişiselleştir (Timeline personalization) seçeneğine tıklayın



'En iyi tweeti önce göster' seçeneğini kaldırın

Android işletim sistemi