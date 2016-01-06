Twitter'da karakter sınırı kalkıyor



Twitter'ın 140 karakter limitini kaldırmaya hazırlandığı, teknoloji haberleriyle tanınan Re/code sitesi tarafından duyuruldu. Re/code, haberini, adını açıklamadığı bir Twitter yetkilisine dayandırdı. Re/code'un haberinde, karakter limitinin bu yılın ilk çeyreği sonunda 10 bine çıkarılacağı kaydedildi.

Jack Dorsey'in açıklaması

Twitter CEO'su Jack Dorsey da konuyla ilgili bazı paylaşımlarda bulundu. Re/code'un haberini yalanlamayan Dorsey, yeniliklerin sinyalini verdi. Bin 325 karakterlik bir metnin ekran görüntüsünü paylaşan Dorsey, birçok Twitter kullanıcısının karakter sınırlamasını aşmak için bu yolu seçtiğine dikkat çekti. Yöntemi eleştiren Twitter CEO'su, paylaşımın metin formatında olmasının yararlarına işaret etti.

Jack Dorsey, Dick Costolo'nun geçen yılın haziran ayında istifasının ardından CEO görevini üstlenmişti. Costolo, istifasına gerekçe olarak, şirket hisselerinin yaşadığı değer kaybını göstermişti. Twitter borsaya açıldığı 2013 yılı sonbaharından bu yana kullanıcı sayısını planladığı kadar artıramamıştı.

'Kullanıcı sayısını artırır'

AP Ajansı'na konuşan "Wedbush Securities" analiz şirketinden Michael Pachter, karakter sınırının yükseltilmesini "küçük ama önemli bir adım" olarak niteledi. Uzman Pachter, yeni uygulamayla kullanımın artacağını, bunun da Twitter'ın üye sayısında tırmanış sağlayacağını söyledi.

2006 yılında kurulan Twitter, 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Twitter'ın kullanıcı sayısındaki duraklamaya dikkat çeken uzmanlar, bunun şirketin rakamlarına da olumsuz yansıdığını kaydediyor.