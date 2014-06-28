Twitter'da hükümeti eleştirmek yurttan atılma nedeni!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin’in haberine göre, değişiklik kapsamında Basında ya da sosyal medyada hükümet aleyhine ifadeler kullanılması ceza nedenleri arasına alındı.

Yeni yönetmelikte, yurtlarda ceza gerektiren yasaklar listesine “Basın, sosyal medya ile görsel medyada yurt öğrencileri ile Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak” da eklendi. Örneğin sosyal medya iletisinde yurt yemeklerinden şikayet eden ya da hükümetin üniversite politikasını eleştiren öğrenciye kınama cezası verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, dolayısıyla yöneticileri aleyhine beyanda bulunmaya devam etmesi hâlinde öğrenci yurttan çıkarılabilecek.

Bakana yurt kapatma yetkisi

Gençlik Spor Bakanı’na mevcut yönetmelikte olmayan gerekçelerle yurt kapatma yetkisi de verildi. Buna göre Bakan, artık “Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları.” halinde (toplu protesto vb.) o öğrenci yurdunu kapatma kararı verebilecek. Kapatma süresini belirlemeye de yine Bakan yetkili olacak.

Değişiklikle Bakan’a ayrıca, Devlet burslusu olarak Kurum yurtlarında kalan ve yurt ücreti tahsis edilmeyen öğrenciler ile ikili anlaşmalar kapsamındaki öğrenciler hakkında karar verme yetkisi de Yurtkur’dan alınarak bakana verildi.

Yeni yönetmeliğe göre, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışanlar veya sürekli geliri olanlar da artık devlet yurtlarına kabul edilmeyecek.