Twitter'da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Özge Düzgün, (DHA) - Uluslararası Af Örgütü’nün ve Element AI’nin yaptığı araştırmaya göre, Twitter’da her 30 saniye bir \'kadın tacizi vakası\' görülüyor. Amerika ve İngiltere’de 778 kadın politikacı ve gazetecinin 2017 yılında attığı 288 bin twite, toplam 1.1 milyon küfürlü, taciz ya da cinsiyetçi hakaret içeren twitle yanıt verildi. Bu sonuç her 30 saniyede bir, Twitter’da, bir kadının tacize uğradığını gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü\'nün araştırmasının üst düzey danışmanı Milena Marin, bloğunda şunları yazdı:

“Twitter, ırkçılığın, kadın düşmanlığının ve homofobinin temel olarak kontrolsüz olduğu bir yer. Siyasi twit atan kadınlar daha fazla hedefe alınıyor ve siyahi kadınlar özellikle tacize uğruyor. Twitter’ın bu sorunu çözememesi, marjinalleşmiş seslerin susturulmasına katkıda bulunduğunu ifade ediyor”.

Araştırmaya göre siyasi yelpazenin hangi tarafında yer aldığınızın da uğranılan istismar üzerinde bir etkisi yok. Politikacılar ve gazeteciler benzer düzeylerde çevrimiçi tacizle karşı karşıya kalıyor. Siyahilerin tacize uğrama olasılığı beyaz kadınlardan yüzde 84 daha fazla. Araştırmaya katılan kadınlara gönderilen twitlerin yüzde 7.1\'i sorunlu veya taciz edici nitelikte. Bu, yıl boyunca 778 kadına gönderilen 1.1 milyon twitin taciz içerdiğine ve her 30 saniyede bir kadının tacize uğradığına işaret ediyor.

Online tacizin liberalleri, muhafazakarları, sol ya da sağ eğilimli medya kuruluşlarında çalışan kadınları aynı düzeyde etkilemesi, kadınların karşılaştığı çevrimiçi tacizin siyasi görüşten bağımsız kaynaklandığına işaret ediyor.