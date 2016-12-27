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Twitter'da hedef gösterilen gazeteciler TBMM gündeminde

"48 saat içinde, 100’ü aşkın gazeteci açıktan hedef gösterildi. Bir TV kanalı kapatıldı. 5 gazeteci gözaltına alındı"

27 Aralık 2016 12:42

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet gazetesi kantin işletmecisi Şenol Buran’ın tutuklanması ile aynı gün içinde gazetecilere yönelik "baskı ve hak ihlalleri"ni TBMM’ye taşıdı. Soru önergesi veren Yarkadaş, 48 saat içinde 100’ü aşkın gazetecinin açıktan hedef gösterildiğini ve tehdit edildiğini söyledi. Yarkadaş, "48 saat içinde, 100’ü aşkın gazeteci açıktan hedef gösterildi. Bir TV kanalı kapatıldı. 5 gazeteci gözaltına alındı, bir basın emekçisi skandal zinciriyle tutuklandı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, tutuklamadaki hukuksuzluklara ve skandallara dikkat çekti. Şenol Buran’ın, görgü tanığı olduğunu iddia eden bir polisin ifadesine dayanılarak tutuklandığını belirten Yarkadaş, “Basın emekçisi Buran, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Ortada delil yok; kanıt yok; hukuk yok, vicdan yok” dedi.

Tutuklama kararı veren 11. Sulh Ceza Hâkimi’nin, cumhuriyet savcısının soruşturma tutanağı olmadan, savcının ise ifade dahi almadan tutuklamaya sevk etmesinin skandal zincirini uzattığını söyleyen Barış Yarkadaş, kantin işletmecisi Şenol Buran’ın kendisini şikâyet eden polis memuru ile daha önce başka bir konu yüzünden tartıştığı ve aralarında ihtilaf olduğunu belirtmesine rağmen bunun dikkate alınmadığını belirtti. Buran’ın "Erdoğan buraya gelse çay bile vermem" dediği için bir polis tarafından şikâyet edildiğini belirten Yarkadaş, "Bu söz ne zamandan beri suç sayılmaya başlandı?" diye tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındığı sırada Aydın Engin, "Cumhuriyet'te çalışıyorum ya yetmez mi?" demişti:

"Gazeteciler tehdit ediliyor"

Son 48 saat içinde başta Cumhuriyet yazarı Aydın Engin olmak üzere 100’ü aşkın gazetecinin açıktan hedef gösterildiğini ve tehdit edildiğini belirten Barış Yarkadaş, “Aydın Engin, açıktan ölümle tehdit edildi. İçişleri Bakanlığı, çağrımıza rağmen herhangi bir koruma önlemi almadı. Bu yetmezmiş gibi, akşam saatlerinde 100’ü aşkın gazetecinin ismi, Twitter’daki bazı adreslerden yazıldı. Bu meslektaşlarımızın haklarında soruşturma açılacağı belirtildi. Yapılanın adı açıkça hedef göstermek ve tehdit etmektir. Olası bir referandum öncesi, aydınlar, yazarlar, yönetmenler, gazeteciler ve tiyatrocular susturulmaya; korkutulmaya sindirilmeye çalışılmaktadır. Bu operasyonların tamamı iktidar desteğiyle gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının son dört gündür çok soğuk bir ortamda kaldıklarını da anımsatan Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan kaloriferi yanmayan odalar için talimat vermesi ve sorunu çözdürmesini istedi. Yarkadaş, "Bir türlü bulunamayan kalorifer parçasının adını bize verin; hemen temin edip Silivri’ye götürelim" dedi.

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