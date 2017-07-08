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Spor

Twitter'da gündem: '10NumaraWesleySneijder'; 'SneijderComeToFener'

33 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik performans sergiledi

08 Temmuz 2017 19:15

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve 10 numaralı forması sarı-kırmızılıların yeni transferi Younes Belhanda'ya verilen Wesley Sneijder, Twitter'da gündem oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği listede 10 numaralı formayı Belhanda'ya akredite ettirirken, Fenerbahçe taraftarları da yıldız futbolcuyu 'SneijderComeToFener' hashtag'iyle kulüplerine davet etti.

Beşiktaş taraftarı tarafından Pepe ve Diego Costa için başlatılan, osyal medyada son günlerin gözde akımı ComeTo(takım ismi), bu sefer Wesley Sneijder için devrede. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması gündemde olan Hollandalı yıldız için Galatasaray taraftarları '10NumaraWesleySneijder' yazarak forma numarası değişikliğine tepki gösterirken, Fenerbahçe taraftarı da kulüplerinde oynaması için davet etti.

Adı Sampdoria, Milan, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi isimlerle anılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye Ligi'nde Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik performansıyla 89 gole direkt katkı sağladı.

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