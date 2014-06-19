Twitter’da GIF dönemi

Mikroblog sitesi Twitter, artık GIF formatındaki görselleri de destekliyor. Bugüne kadar sadece JPEG formatında dokümanların imajların paylaşıldığı mikroblog sitesi GIF desteği de vermeye başladı. JPEG formatından farklı olarak, GIF'te hareketli animasyonlar oluşturulabiliyor.

GIF görseller sadece web üzerinden değil Twitter'ın Android ve iOS uygulamalarından da paylaşılıp görüntülenebilecek.

Twitter'da paylaşılan GIF imajlar zaman tünelinde hareketli olarak görüntülenmeyecek. GIF görsellerin üzerinde ‘oynat’ (Play) işareti görülecek ve kullanıcı buna tıkladıktan sonra animasyon izlenebilecek.