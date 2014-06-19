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Bilim / Teknoloji

Twitter’da GIF dönemi

Hareketli görüntüler oluşturma imkânı sağlayan Twitter, artık GIF formatı kullanılmaya başladı

19 Haziran 2014 13:27

Mikroblog sitesi Twitter, artık GIF formatındaki görselleri de destekliyor. Bugüne kadar sadece JPEG formatında dokümanların imajların paylaşıldığı mikroblog sitesi GIF desteği de vermeye başladı. JPEG formatından farklı olarak, GIF'te hareketli animasyonlar oluşturulabiliyor.

GIF görseller sadece web üzerinden değil Twitter'ın Android ve iOS uygulamalarından da paylaşılıp görüntülenebilecek.

Twitter'da paylaşılan GIF imajlar zaman tünelinde hareketli olarak görüntülenmeyecek. GIF görsellerin üzerinde ‘oynat’ (Play) işareti görülecek ve kullanıcı buna tıkladıktan sonra animasyon izlenebilecek.

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