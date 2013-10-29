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Twitter'da 'Gezi fişlemesi'

Ali Eyüboğlu, Gezi eylemlerinin ardından twitter oluşturulan 'Gezi Parkı Arşivi' karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi

29 Ekim 2013 12:27

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, "Gezi Parkı Arşivi' diye bir oluşumdan haberim yoktu, dizi yapımcısı bir arkadaşım söyleyince, haberim oldu. Hesapta yazılanları okuyunca şoke oldum" dedi.

Twitter'daki 'Gezi Parkı Arşiv'inden yeni haberdar olduğunu dile getiren Ali Eyüboğlu, arşive ilişkin düşüncelerini ve endişelerini Milliyet'in Cadde ekinde 'GEZİ PARKI ARŞİVİ' ile yayımlanan (29 Ekim 2013) köşe yazısında paylaştı: 

Düne kadar Twitter’da “Gezi Parkı Arşivi” diye bir oluşumdan haberim yoktu, dizi yapımcısı bir arkadaşım söyleyince, haberim oldu.

“Gezi Parkı’nı kışkırtan bütün Twitter ve sosyal medya hesapları deşifre edilecektir” hedefiyle açılan hesapta yazılanları okuyunca şoke oldum.

Ancak “Gezi Parkı Arşivi”ne alınanların ezici bir çoğunluğunun yazdıkları “Düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gereken şeyler. 

“Sapla“, “samanı” karıştırmamak lazım.

Sosyal medya, beğenmediğimiz yazı ya da fikirlere anında karşılık verebileceğimiz bir mecra.
Böyle bir yol varken ünlülerin yazdıklarını “Gezi Parkı Arşivi”nde toplayıp, “Artık bunların dizilerini izlemeyelim” diye kampanya düzenlemeye eyvallah!

Demokratik bir  haktır bu...

Ancak “düşünce özgürlüğü”ne girecek tweetler yüzünden oyuncuları fişlemek ve rol aldıkları TRT dizilerinden gönderilmesini istemek olmaz.."

 

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