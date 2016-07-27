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Bilim / Teknoloji

Twitter'da gece modu herkese açıldı

Metinler gece modunda beyaz, bağlantılar ise mavi renkle gösteriliyor

27 Temmuz 2016 20:47

Twitter, bir süredir beta kanalında denediği gece modunu tüm Android kullanıcılarına sunmaya başladı.

Chip Online'ın haberine göre mobil uygulamaya gelen gece modunu açmak için tüm yapmanız gereken, sol üst köşedeki profil simgenize tıklayarak açabileceğiniz menüden "Gece modu" seçeneğinin üzerine dokunmak.

Geceleri gözlerinizi yormadan Twitter'da dolaşabilmenizi sağlamak isteyen işlev, arka planı tamamen siyaha dönüştürmek yerine koyu griye dönüştürüyor. Metinler gece modunda beyaz, bağlantılar ise mavi renkle gösteriliyor.

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