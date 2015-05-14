Twitter'da Fisun Yurdusever yası

Kanser tedavisi gören, sosyal medyada hastalığına yönelik mesajlarla tanınan Fisun Yurdusever, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde yaşam mücedelesini kaybetti.

Sosyal medyada "hastalığıyla konuşarak ve dalga geçerek" attığı mesajlarla dikkati çekmesinin ardından kendisi için kampanya başlatılan 21 yaşındaki kanser hastası FisunYurdusever, yaşamını yitirdi.

Bir süredir Bursa Acıbadem Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Yurdusever, sevk edildiği Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.



Bir yıl önce mide kanserine yakalanan ve organı alındıktan sonra kanserli hücreler kemiklerine de sıçrayan Yurdusever için sevenleri tarafından sosyal medyada "Kırmızı rujlu kız, mekanın cennet olsun" şeklinde başsağlığı mesajları yayınlandı.



Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman da Fisun Yurdusever ile bir röportaj yapmış, mücadelesini onun ağzından aktarmıştı.