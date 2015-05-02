Twitter'da, Feridun Düzağaç ile HDP'liler arasında 'Ben kısaca F.D.' tartışması

Feridun Düzağaç'ın 'Ben kısaca F.D. şarkısı, 7 Haziran seçimleri öncesi HDP için düzenlendi. Ünlü sanatçı bu durumdan haberi olmadığını, hoşuna gitmiş olsa bile eserlerinin dinleyicileri ile arasında kalaması gerektiğini söyleyerek şarkının yeni hali için kendisinden izin alınmadığını duyurdu. Bunun Üzerine HDP'liler Feridun Düzağaç'a tepki yağdırdı. Düzağaç ise polemiğe girmeyerek Twitter sayfasını kapatma kararı aldı.

Hayranlarıyla Facebook'ta iletişimde olacağını söyleyen Düzağaç sayfasına "Sosyal medyadaki bağımız çok değer verdiğim ve her mesajınızı bizzat okuduğum facebook sayfamızdır. Söz konusu Twitter bile olsa veda etmek istedim. Her şey gönlünüzce olsun... F.D." notunu düştü.

Düzağaç'ın F.D. sarkısıyla ilgili açıklaması şöyle: