Twitter'da 'favori' gitti, kalp şeklindeki 'beğeni' butonu geldi

Twitter, sahip olduğu önemli bir özelliği daha tarihe gömüyor. Birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan ve Twitter ile özdeşleşen özelliklerden biri haline gelen Favori özelliği, yerini “Beğen” butonuna bıraktı.

An itibariyle Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarında, web sürümünde, TweetDeck platformunda, Vine’ın Android uygulamasında ve Vine’ın web sitesinde aktif edilen yeni “Beğen” butonu, kalp şeklinde bir ikon ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Vine’ın iOS sürümüne ve Twitter’ın Mac sürümüne ise önümüzdeki günlerde gelmiş olacak.

Yapılan açıklamada “Favori” özelliğinin duygusal bir ifade için çok sert bir reaksiyon olduğu belirtilirken; yeni “Beğen” butonunun da evrensel bir sembol haline geldiği için daha iyi sonuçlar vereceğine vurgu yapılıyor. Ayrıca Periscope’taki kalp sembollerinin de bu kararlarında etkili olduğu ifade ediliyor.

Hatırlarsanız Facebook da “Beğen” butonuna alternatif olarak “Facebook Reactions” adı verilen yeni emojileri test etmeye başladığını duyurmuştu. Öyle görünüyor ki kullanıcıların sosyal medya üzerinde verdikleri reaksiyonlar hem sosyal medya devleri, hem markalar hem de kullanıcılar açısından gün geçtikçe daha fazla önem taşıyacak.