T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'da 'favori' gitti, kalp şeklindeki 'beğeni' butonu geldi

Twitter’ın önemli özelliklerinden biri olan 'Favoriler' artık yerini 'Beğen' butonuna bıraktı

03 Kasım 2015 21:30

Twitter, sahip olduğu önemli bir özelliği daha tarihe gömüyor. Birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan ve Twitter ile özdeşleşen özelliklerden biri haline gelen Favori özelliği, yerini “Beğen” butonuna bıraktı.

An itibariyle Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarında, web sürümünde, TweetDeck platformunda, Vine’ın Android uygulamasında ve Vine’ın web sitesinde aktif edilen yeni “Beğen” butonu, kalp şeklinde bir ikon ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Vine’ın iOS sürümüne ve Twitter’ın Mac sürümüne ise önümüzdeki günlerde gelmiş olacak.

Yapılan açıklamada “Favori” özelliğinin duygusal bir ifade için çok sert bir reaksiyon olduğu belirtilirken; yeni “Beğen” butonunun da evrensel bir sembol haline geldiği için daha iyi sonuçlar vereceğine vurgu yapılıyor. Ayrıca Periscope’taki kalp sembollerinin de bu kararlarında etkili olduğu ifade ediliyor.

Hatırlarsanız Facebook da “Beğen” butonuna alternatif olarak “Facebook Reactions” adı verilen yeni emojileri test etmeye başladığını duyurmuştu. Öyle görünüyor ki kullanıcıların sosyal medya üzerinde verdikleri reaksiyonlar hem sosyal medya devleri, hem markalar hem de kullanıcılar açısından gün geçtikçe daha fazla önem taşıyacak. 

 

ETİKETLER

twitterfavoribeğen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24