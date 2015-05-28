Twitter’da Erdoğan isyanı: #SanaYufkaAçtırmayacağız!

Ankara'da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletim beni evde yufka açmaya da çağırsa giderim" sözlerinin ardından sosyal medyada #SanaYufkaAçtırmayacağız etiketiyle kampanya başlatıldı.

Twitter'da #sanayufkaaçtırmayacağız başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi:

#sanayufkaaçtırmayacağız Tweetleri