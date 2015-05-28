Politika
Twitter’da Erdoğan isyanı: #SanaYufkaAçtırmayacağız!
Erdoğan'ın, 'Milletim beni evde yufka açmaya da çağırırsa giderim" sözleri Twitter'da gündem oldu
Ankara'da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletim beni evde yufka açmaya da çağırsa giderim" sözlerinin ardından sosyal medyada #SanaYufkaAçtırmayacağız etiketiyle kampanya başlatıldı.
Twitter'da #sanayufkaaçtırmayacağız başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi:
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