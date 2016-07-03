Twitter'da en çok Katy Perry takip ediliyor

Dünyaca ünlü 31 yaşındaki ABD'li şarkıcı Katy Perry, 90 milyon takipçiyle Twitter'da en çok takip edilen isim oldu.

Resmi Twitter hesabı, 1 Temmuz 2016 itibarıyla Katy Perry'yi şu sözlerle tebrik etti:

"Şimdi parti zamanı, Katy Perry! Davetli listemizdeki 90 milyon kişiyle, gerçekten epey büyük bir dans pistine ihtiyacımız olacak."

Katy Perry Twitter'ın bu açıklamasının üzerine 'Lanet olsun, bu çok sıkı!' yazdı.

2009'dan bu yana Twitter'da çok aktif olan Katy Perry'nin şimdiye kadar attığı 7 bine yakın tweet'i var. 90 milyon takipçiye karşılık, Perry'nin takip ettiği kişi sayısı ise sadece 160.