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Twitter'da en çok Katy Perry takip ediliyor

Twitter: Şimdi parti zamanı, Katy Perry! Davetli listemizdeki 90 milyon kişiyle, gerçekten epey büyük bir dans pistine ihtiyacımız olacak

03 Temmuz 2016 15:15

Dünyaca ünlü 31 yaşındaki ABD'li şarkıcı Katy Perry, 90 milyon takipçiyle Twitter'da en çok takip edilen isim oldu. 

Resmi Twitter hesabı, 1 Temmuz 2016 itibarıyla Katy Perry'yi şu sözlerle tebrik etti:

"Şimdi parti zamanı, Katy Perry! Davetli listemizdeki 90 milyon kişiyle, gerçekten epey büyük bir dans pistine ihtiyacımız olacak."

Twitter'da en çok takip edilen isim Katy Perry

Katy Perry Twitter'ın bu açıklamasının üzerine 'Lanet olsun, bu çok sıkı!' yazdı. 

2009'dan bu yana Twitter'da çok aktif olan Katy Perry'nin şimdiye kadar attığı 7 bine yakın tweet'i var. 90 milyon takipçiye karşılık, Perry'nin takip ettiği kişi sayısı ise sadece 160. 

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