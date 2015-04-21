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Bilim / Teknoloji

Twitter'da 'DM' devrimi!

Twitter, Direct Message'da yeni özelliğini uygulamaya geçirdi

21 Nisan 2015 11:13

Twitter'da bundan böyle sizi takip etmeyenlere de DM yani özel mesaj atabileceksiniz. İşte sessiz sedasız yayına verdiği o özellik...

Twitter kurulduğu günden bu yana sadece birbirlerini takip eden kullanıcıların DM'leşmelerine olanak veriyordu. Yani siz Twitter'dan herhangi bir kullanıcıya DM (Direct Message) atmak istediğinizde o kişinin de sizi izliyor olması gerekiyordu. Ancak Twitter'ın gece geç saatlerde yayına verdiği yeni özelliği ile artık sizi takip etmeyenlere de rahatça mesaj gönderebileceksiniz. Veya sizin doğrudan takip etmediğiniz Twitter hesaplarına da DM yollayabileceksiniz.

 

O ayarı yapmak şart

 

Twitter'da bir hesabın herkesten DM alabilmesi için Ayarlar > Güvenlik Gizlilik > Receive Direct Messages from anyone (Herkesten DM al) özelliğinin seçili olması gerekiyor. Bu özelliği aktif hale getirdikten sonra 'Değişiklikleri Kaydet' butonuna basmanız yeterli...

 

Herkese DM atamıyorsanız sebebi 'o' ayarın yapılmamış olması

 

Eğer sizi takip etmeyen bazı hesaplara DM atabiliyor, bazılarına da atamıyorsanız sebebi yukarıda bahsettiğimiz ayarla ilgili... Bu ayarı aktif hale getirmeyenler yine eskisi gibi sadece takip ettikleri kişilerden DM alacak.

Metin halen İngilizce

 

Özellik henüz devreye girdiğinden Twitter'ın Türkçe ekibi ilgili ayardaki ifadeleri dahi henüz Türkçe'ye çevirmemiş.

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