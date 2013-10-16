Twitter'da direkt mesajda takip etme zorunluluğu kalkıyor

Twitter’da artık bir kişiye direkt mesaj atmak için onun da sizi takip etmesi gibi bir zorunluluk yok. Bir kullanıcıya direkt mesaj atabilmek için onu takip etmeniz yeterli olacak.

Henüz Twitter’ın tüm ülkelerdeki kullanıcıları için açık olmayan bu özelliği kullanıp kullanmamak ise sizin elinizde. Direkt mesaj özelliğini açmak isteyenler ayarlar kısmında ilgili bölümdeki kutuyu işaretleyebiliyor.

Yeni eklenen bu fonksiyonu kullanmak kullanıcılara bir yandan avantaj sağlarken bir yandan da problem yaratabilir. Daha önce bir kişiye direkt mesaj atabilmek için öncelikle bu kişiden kendinizi takip etmesini istemeniz gerekiyordu. Artık buna gerek kalmayacak.