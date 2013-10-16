T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'da direkt mesajda takip etme zorunluluğu kalkıyor

Twitter'da direkt mesaj özelliğini açmak isteyenler ayarlar kısmında ilgili bölümdeki kutuyu işaretleyebiliyor

16 Ekim 2013 12:35

Twitter’da artık bir kişiye direkt mesaj atmak için onun da sizi takip etmesi gibi bir zorunluluk yok. Bir kullanıcıya direkt mesaj atabilmek için onu takip etmeniz yeterli olacak.

Henüz Twitter’ın tüm ülkelerdeki kullanıcıları için açık olmayan bu özelliği kullanıp kullanmamak ise sizin elinizde. Direkt mesaj özelliğini açmak isteyenler ayarlar kısmında ilgili bölümdeki kutuyu işaretleyebiliyor.

Yeni eklenen bu fonksiyonu kullanmak kullanıcılara bir yandan avantaj sağlarken bir yandan da problem yaratabilir. Daha önce bir kişiye direkt mesaj atabilmek için öncelikle bu kişiden kendinizi takip etmesini istemeniz gerekiyordu. Artık buna gerek kalmayacak.

ETİKETLER

sosyal medyatwitterdirekt mesajtakip etmeyeni uygulamazorunluluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24