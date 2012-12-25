Twitter'da çocuk pornosu operasyonu

Twitter, bazı kullanıcıların mesajlarında çocuk pornosu içerikli fotoğraf paylaşmasının ardından harekete geçti. Söz konusu hesaplar kapatılırken, İngiltere ve ABD’de soruşturma başlatıldı.



Twitter, hacker’lar tarafından ele geçirildiği düşünülen bazı kullanıcı hesaplarında çocuk pornosu içerikli fotoğraf paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. İngiltere’de çocuklara karşı şiddetin önlemeyi amaçlayan NSPCC sitesi, son iki gün içinde 10’dan fazla hesabın hack’lendiğini ve çirkin fotoğrafların yayımlanması için kullanıldıklarını belirtti.

İngiltere’de patlak veren olayın ardından, Twitter’ın merkezinin bulunduğu ABD’de soruşturma başlatıldı. İngiltere’nin Çocuk İstismarı ve Online Güvenlik Merkezi de(CEOP), çocuk pornosu materyali yayımlanan 30’dan fazla hesap tespit ettiklerini belirtti.

ABD’li yetkililer ise Twitter’ın yasalar kapsamında çocukların istismar edildiği fotoğrafları gerekli kurumlara iletmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Yetkililer, soruşturmaya tabi tutulan hesaplar hakkındaki bilgilerin, soruşturma başlatılan ülkelerdeki yetkililerle paylaşılacağını belirtti.

Guardian’ın haberine göre, Twitter’da beliren fotoğrafların İngiltere’deki hesaplardan yüklenip yüklenmediği kesin değil. Kaldırılan fotoğraflardaki çocukların uyrukları ise bilinmiyor.

Twitter, konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken, çocukların istismar edildiği fotoğraflara rastlayanların siteyle bağlantıya geçmelerini istedi. Siteden yapılan açıklamada, “Twitter’da çocuk pornosuna izin verilmez. Çocuk pornosu ve istismarına ait fotoğraflara rastlanıldığı anda hiçbir uyarı yapılmadan bu içerik silinir” denildi.