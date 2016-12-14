Twitter'da canlı yayın dönemi

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının artık mesaj paylaşırken canlı yayın yapabileceklerini açıkladı.

Twitter, kutlamalar ve gösteriler gibi büyük olayların artık platform üzerinden canlı olarak yayınlanabileceğini duyurdu.

Kullanıcılar Twitter uygulaması üzerinden canlı görüntü de paylaşabilecek.

Periscope uygulaması tarafından desteklenen yeni özelliğe göre Twitter'da mesaj paylaşırken, "canlı" tuşuna basınca yayın öncesi ekran görülecek ardından da "canlıya geç" tuşuna basarak yayına başlanabilecek.

Canlı yayın yapan kullanıcı Twitter ve Periscope'ta diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Twitter kullanıcıları, canlı yayın yapan birini izlerken ekrana dokunarak yorum yapabilecek ya da beğeni gönderebilecek.

Sosyal medya platformu bu özelliği önümüzdeki günlerde tüm iOS ve Android işletim sistemlerinde başlatacak.