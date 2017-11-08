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Bilim / Teknoloji

Twitter'da büyük değişiklik; tweetler artık 280 karakter

"Amacımız, Twitter'ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmak"

08 Kasım 2017 06:59

Twitter'ın eylül ayında başlattığı karakter limitini artıran test uygulamasının sona ermesiyle artık herkes 280 karakterlik tweetler atabilecek. 

Twitter'ın almış olduğu bu kararla birlikte kuruluşundan beri ilk kez 140 karakter sınırı esnetilmiş oldu

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle;

"Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız."

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