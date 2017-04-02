Twitter'da büyük değişiklik

Twitter, fotoğrafını yüklemek istemeyen kullanıcılar için 7 yıl önce kullanmaya başladığı, son dönemde eleştirilere de neden olan "yumurta" ikonunu bugün itibariyle değiştirdi. Bundan böyle bu tür profillerde yumurta yerine, siluet simgesi görülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, "Yumurta hesap" denilince Twitter'da son yıllarda artan troller ve botlar akla geliyordu.

Troller bu hesapların ardından ismini gizleyerek hakaret vb. amaçlarla Twitter'ı kullanan gerçek kişiler, botlar ise reklam vb. amaçlarla otomatik paylaşım yapan yazılımlara bağlı sahte hesaplar anlamına geliyor.

Bu tür hesapların bolluğu, Twitter'ın büyümesinin önündeki engellerden biri olarak görülüyordu. Twitter da bugün itibariyle sembolik bir adım attı. 2010 yılında kullanmaya başladığı, renkli arkaplanlar üstündeki "yumurta" ikonu artık yok. Onun yerine, gri arkaplan üstünde henüz fotoğrafını yüklememiş bir kullanıcıyı simgeleyen siluet ikonu geldi.

Ancak Twitter'ın bu hamlesi de eleştirmenleri tatmin etmiş görünmüyor. ABD'deki teknoloji siteleri ve sosyal medyada gelen ilk tepkiler, troller ve botlarla mücadele için daha somut adımlar atılması gerektiği yolunda.

Örneğin Facebook'ta olduğu gibi kişinin kendi fotoğrafını yükleme ve gerçek ismini kullanma zorunluluğu getirilmesi halinde sorunun bir ölçüde çözülebileceği belirtiliyor.

Twitter bu ölçüde katı bir uygulamaya gitmedi. Ancak Twitter Ürün Tasarımcısı Jen Cotton'un yaptığı açıklamaya göre profillerine resim yüklemeyen kullanıcılar bundan sonra resim yüklemeye teşvik eden mesajlar alacak. Bu yolla resimsiz hesapların azalacağı umuluyor.

Aslında Twitter'ın 7 yıl önce seçtiği yumurta ikonu, sosyal medya devinin o dönemki tasarım anlayışını temsil ediyordu. Sembolü kuş olan ve kuş cıvıltısı anlamına gelen Twitter, yeni kullanıcıları "yumurtadaki yavrular" gibi görüyordu. Hatta ilk günlerde, yeni kullanıcıların birkaç tweet attıktan sonra profil resimlerini "kırılıp açılan yumurta" ile değiştirme fikri de vardı. Ancak küresel tasarım dilinin sadeleşmesi ve basitleşmesiyle bu karmaşık hikayelerden vazgeçildi.